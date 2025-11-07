¡Úµð¿Í¡Û£¸Æü£±£°»þ£³£°Ê¬¤«¤é¼ã¼ê¹ÈÇòÀï¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÌÔÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÂ¿¤¯¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢£¸Æü¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤¦¡££Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç£±£°»þ£³£°Ê¬»î¹ç³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡£±£°·î£²£¹Æü¤«¤é£±£±·î£±£³Æü¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëº£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢Ä«£¹»þ¤«¤é¸á¸å£µ»þ¤Þ¤ÇÌÔÎý½¬¡£º£µ¨¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¯È¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥È¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¡¢ÅðÎÝ¡¢½ÅÅð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÙ¤«¤¤¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¡¢Åê¤²¹þ¤ß¡¢¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÈÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹Ô¤¦º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¹ÈÇòÀï¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºîÀï¤ò´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢À®¸ù¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È·ë²Ì¤è¤ê¤â¥×¥í¥»¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£