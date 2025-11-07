アイドルグループ「日向坂４６」の元メンバーでタレントの佐々木久美が７日、大阪・南港ＡＴＣホールで「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＥＭＯＴＩＯＮ」（８〜３０日）内覧会に出席した。

人気ＴＶアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の２５周年を振り返りながら、話題の「ワノ国編」「エッグヘッド編」を中心に同作品の世界を体験する展示イベント。会場ではルフィたちが積み重ねてきた出会いと別れ、戦いと友情の歩みをイラストで振り返る「メモリアルロード」などファン必見の展示品や限定グッズに溢れている。

ルフィから借りてきたという麦わら帽子に同展の「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」Ｔシャツを合わせた装いで登場した佐々木は「このＴシャツ、グッズなんですけど、エモーション限定でニカのルフィとかいろんなルフィが書いてあって、横の数字はアニメが始まった時の数字なんです」とアピールした。

同作が人生の教科書だとし「人生において、大事なことを『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』に教えてもらいました。私、（日向坂４６で）キャプテンやらせていただいてたんですけど、キャプテン像はずっとルフィって言ってました。ルフィのキャプテンは、楽しむことは楽しんで、船員たちに怒られながらも戦った時は一番強いっていう、ルフィのキャプテン像にすごく勇気づけられて。私も普段からしっかりするのはできないから、ちゃんとするときだけしようって」と照れ笑いをした。

憧れの女性キャラはボア・ハンコックだとし「一国を自分で背負って、国民たちを愛して守って。ちょっとツンツンなところが多いんですけど、ルフィにデレデレなところとかすごいかわいい。いつかハンコックみたいな髪型にしたいなって思いながら今、髪を伸ばしています。（最近髪を切ったが）切ったあとで『そういえばハンコックになりたいんだった』って後悔しました」と明かしていた。