◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、過去３度優勝を誇る坂本花織（シスメックス）が今季自己ベスト更新の７７・０５点で首位。ＧＰシリーズ第１戦のフランス大会で２位だった坂本は、今大会優勝で２６年ミラノ・コルティナ五輪の選考に関わるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる中、好発進を切った。ソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）が６７・７５点で２位につけた。

第３戦スケートカナダで６位だった青木祐奈（ＭＦアカデミー）は、５６・７２点で９位スタート。今季ＧＰ初戦を迎えた樋口新葉（ノエビア）は、ジャンプに精彩を欠いて５３・１５点で１０位。女子フリーは８日に行われる。

◇ＧＰシリーズ 各選手・組は最大２試合に出場可能。６大会の順位をポイント（１位１５点、２位１３点、３位１１点、４位９点、５位７点、６位５点、７位４点、８位３点）換算し、２戦合計の成績上位６人が前半の世界一決定戦となるＧＰファイナル（１２月・名古屋）に進出。今季日本勢では、女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がすでに決定。ＧＰは今回のＮＨＫ杯を除き残り２戦で、第５戦がスケートアメリカ（１４〜１６日）、第６戦がフィンランド大会（２１〜２３日）。