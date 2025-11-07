ÈÓ»³»Ô¤Ç¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¸¦½¤²ñ¡¡»Ô¤Î¿¦°÷¤ä¥Ï¥ó¥¿ー¤Ê¤É19¿Í¤¬»²²Ã¡¡¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¡¡¸©¤Ï¥¯¥ÞÂÐºöËÜÉôÀßÃÖ¤Ø¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Á´¹ñ¤Ç¿ÍÎ¤¤Ç¤ÎÌÜ·â¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡£
ÈÓ»³»Ô¤Ç¤Ï7Æü¡¢9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤Î¸¦½¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊá³Í¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¥¯¥Þ¤òÀµ³Î¤ËÈ¯Ë¤¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤ò¡×
£·Æü¡¢ÈÓ»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë·±Îý¡£
¥ê¥Ýー¥È¡Ö¤¤¤Þ¥¯¥Þ¤¬¡Ä¡×
¸©Æâ¤Ç¤â¿ÍÎ¤¤Ç¤ÎÌÜ·â¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡£
¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¥¯¥Þ¤Ê¤É¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Êá³Í¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¡£9·î¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£·Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç¡Ö14·ï¡×¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÀÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¸åÊó¹ð¡¢ÅÚÃÏ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¾ÚÉ¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²°³°¤Ç¤Î·±Îý¤Ë¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤ä¥Ï¥ó¥¿ー¤Ê¤É19¿Í¤¬»²²Ã¡£
¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¾ÚÉ¼¡×¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ýー¥È¡Ö¤¤¤ÞÊá³Í¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤¬¤Ë³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡Ä¡×
º£²ó¤Ï½»ÂðÃÏ¤«¤é400¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÇÀÃÏ¤Ë¼ã¤¤¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¡£
´Ä¶¾Ê¤¬Äê¤á¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤È¡Ä
¡ÖÈ¯Ë¤¡ª¡×
¡ÖÃÆ¤Ï´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä·ÃÆ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
±¿ÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÂç¤¤¯È½ÃÇ¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¡£º£¸å¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½àÈ÷¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¡¦¹âÀ¥¼¼Ä¹Êäº´
¡Ö¤¤¤Þ¡Ê¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤·¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
°ìÊý¡¢°¤ÉôÃÎ»ö¤Ï£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢11·î14Æü¤Ë¡Ö¥¯¥ÞÂÐºöËÜÉô¡×¤ò¸©Ä£Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Á´Ä£¤ò¤¢¤²¤ÆÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÉôÃÎ»ö
¡Ö¤³¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Î¥Æー¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀßÃÖ¤ò¤·¤Æ¡¢ ´Ø·¸Éô¶É¡¢Êý¸þ´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×