次第にドル買いも一服、ユーロドルは１．１５５３レベルに高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン中盤の取引、次第にドル高の動きが一服してきている。ドル円は153.54レベルを高値に、足元では153.20台まで小反落している。ユーロドルはロンドン序盤に1.1530付近まで軟化したあと、上昇に転じると高値を1.1553レベルに広げている。ポンドドルはやや上値が重いが、1.3095付近を安値に1.3110付近へと下げ渋っている。米１０年債利回りは４．１１％付近まで上昇したあと、４．１０％付近にやや下げている。全般に明確な方向性に欠けるロンドン市場となっている。



USD/JPY 153.26 EUR/USD 1.1552 GBP/USD 1.3110

