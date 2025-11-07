超特急、今後の夢は「東京ドームに立つこと」 タクヤから“名ツッコミ”も
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が7日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台あいさつに登壇。リョウガが今後の目標を明かした。
【ソロカット】キュートな表情！ジャケット姿で登場したタクヤ
今後の目標を問われたユーキは「『超特急 The Movie 夢の駅まで』っていうのをやってほしいです」と、早くも2作品目に意欲。タクヤから「やっぱ超特急だね！」と名ツッコみが飛び、笑いに包まれた。
ユーキの気の早さに「タイトルも決まっているんだ。プロデューサーすぎるわ」と感心していたリョウガは、「ボケた方がいいですか」とお伺いを立て、「ポップコーンとかコラボ商品も出したい」と、ていねいに笑いを導いた。続けて、ひと通りボケ終わったリョウガは「夢の東京ドームに立つこと。目指したいと思います！」と力を込め、拍手を誘った。
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
