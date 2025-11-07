BALLISTIK BOYZが、新曲「Winter Glow」を11月14日にリリースすることを発表した。

今作は、冬の恋をやさしく回想するような、温かくて初々しく、そして少し甘酸っぱい、グループとして初のウィンターラブソングになっているという。手をつなぐ瞬間にふと緊張したり頬を赤らめてしまう、そんな冬ならではの特別な空気感を大人の視点で表現している。さらにメンバーが冬の街並みや情景を思い浮かべながら歌唱したことで、冬の澄んだ空気を感じさせ、聴く人の心を包み込むようなぬくもりのある楽曲に仕上がったとのことだ。

ジャケット写真

また、リリース同日の20時にはYouTubeにてMVの公開も予定されているので、楽しみに待っていて欲しい。

◆ ◆ ◆

◾️メンバーコメント

今回の作品は僕達の初となるウィンターソングとなります！

今までサマーソングは制作してきましたが、冬の曲はなかったこともあり、今回リリースさせていただきます！イントロから冬らしさを感じつつ全体を通してドキドキを感じる曲と、甘酸っぱい歌詞にも注目して聴いてください！

今年の冬はもちろんですが、これから先の冬の季節にたくさんの方に聴いていただける楽曲になれば嬉しいです！

MVでは俳優さんと女優さんにも出演していただき、冬のラブソングとしてより入り込めるものに仕上がっています！

是非たくさん聴いていただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

◾️＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FAINAL〜＞ 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2025年11月22日（土）開場16:00 / 開演17:00

2025年11月23日（日）開場15:00 / 開演16:00 ◆チケット

全席指定：\12,100（税込）【来場者限定プレゼント付き】

※実施中の先行受付にて多数のエントリーがあった公演は、以降の先行受付・一般発売等では受付対象外となる場合がございます。

※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。

※出演者が変更となる場合がございます。

※都合により興行内容の一部を変更する場合がございます。

※着席指定席が含まれる場合がございます。着席指定席とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。

※ステージの形状・ライブの構成・会場の特性等によっては、出演者や演出などの一部が見えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※政府や自治体の方針により、感染症対策にご協力いただく場合がございます。

※LDHオフィシャルホームページにて注意事項を必ずご確認のうえお買い求めください。 一般発売：2025年10月4日（土）

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35847/