¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ä¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ËËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤Î±½¡Ä¿·¥Áー¥àÀßÎ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡NBA¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Áー¥à¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬ÉÑÈË¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¡£¥êー¥°¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ë¥Ðー¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¥êー¥°³ÈÄ¥¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ë¥Ðー¤Ï²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ØClutchPoints¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Áー¥àÀßÎ©¤ÎÉ®Æ¬¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥Áー¥à¤ÎÀßÎ©¤Ï¡Ö¥êー¥°¤Î³ÈÄ¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¹Ô¥Áー¥à¤Î°ÜÅ¾¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿·µ¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀßÎ©¤¬¾ÇÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥êー¥°¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç°ÜÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÅ¾¸õÊä¤È¤·¤ÆÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î2¥Áー¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ØClucthPoints¡Ù¤Ï¤³¤Î2¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥¹¥âー¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ä¼ý±×ÌÌ¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±½¤Ë¿®¤Ô¤ç¤¦À¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥àー¥¸ー¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î¥êー¥¹·ÀÌó¤Ï2029Ç¯¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ä»ÜÀß²þ½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¥êー¥¹·ÀÌó¤â2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ëµì¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡Ê2014Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ü¥Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¤¬¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ë²þ¾Î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º°ÜÅ¾Á°¤Î¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÎò»Ë¤Ï¸½¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ2001Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈæ³ÓÅªÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¥Áー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡±½¤Î°è¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÏî´ÍºÂÀ¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤ä²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬³èÌö¤·¤¿¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤ä¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥µ¥Þー¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¾ì½ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ë¿·¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÃÂÀ¸¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥¢¥È¥ë¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤È¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£