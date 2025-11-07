　ウィンターカップ予選が11月8、9日に各地で行われ、新たに9都道県の代表が決定する。


　東京都男子では、インターハイ準優勝枠・関東ブロック大会枠・開催地枠により最多の4校が切符獲得のため、すでに出場校は出揃った中で本番前の腕試しとなる。


　2校が出場権を獲得する静岡県男子では浜松学院興誠高校vs静岡学園高校、藤枝明誠高校vs浜松開誠館高校が激突。近年の全国常連と化している藤枝明誠が今年も全国へ挑めるのか。


　強豪の岐阜女子高校は県立岐阜商業高校と対戦。冬の舞台へ舞い戻り、頂点を目指すことはできるのか注目が集まる。


　今夏女子の準優勝となった日本航空高校北海道も決勝リーグに登場。男女ともに同カードとなった高知県では、高知中央高校と明徳義塾高校が相まみえる。

　

　11月8、9日に行われるウィンターカップ予選は以下の通り


◆■11月8、9日に行われるウィンターカップ予選

▼北海道

・男子　決勝リーグ

・女子　決勝リーグ

▼栃木

・男子　決勝

・女子　決勝

▼千葉

・男子　県立八千代 vs 拓殖大学紅陵

・女子　千葉経済大学附属 vs 昭和学院 ※出場2校決定済み


▼東京

・男子　決勝リーグ ※出場4校決定済み

八王子学園八王子 vs 実践学園

成立学園 vs 國學院大久我山

・女子

八雲学園 vs 東京成徳大高

佼成学園女子 vs 八王子学園八王子

▼岐阜

・男子

富田 vs 高山西

・女子

岐阜女子 vs 県岐阜商

▼静岡

・男子　決勝リーグ

浜松学院興誠 vs 静岡学園

藤枝明誠 vs 浜松開誠館

・女子　決勝

▼奈良

・男子

奈良育英 vs 天理

・女子

奈良文化 vs 奈良女子

▼島根

・男子　決勝

・女子　決勝

▼高知

・男子

高知中央 vs 明徳義塾

・女子

高知中央 vs 明徳義塾



【動画】インターハイ決勝 鳥取城北vs八王子学園八王子ハイライト