今週末も北海道、静岡、岐阜などでウィンターカップ予選開催…東京男子は出場4校決定済み
ウィンターカップ予選が11月8、9日に各地で行われ、新たに9都道県の代表が決定する。
東京都男子では、インターハイ準優勝枠・関東ブロック大会枠・開催地枠により最多の4校が切符獲得のため、すでに出場校は出揃った中で本番前の腕試しとなる。
2校が出場権を獲得する静岡県男子では浜松学院興誠高校vs静岡学園高校、藤枝明誠高校vs浜松開誠館高校が激突。近年の全国常連と化している藤枝明誠が今年も全国へ挑めるのか。
強豪の岐阜女子高校は県立岐阜商業高校と対戦。冬の舞台へ舞い戻り、頂点を目指すことはできるのか注目が集まる。
今夏女子の準優勝となった日本航空高校北海道も決勝リーグに登場。男女ともに同カードとなった高知県では、高知中央高校と明徳義塾高校が相まみえる。
11月8、9日に行われるウィンターカップ予選は以下の通り
◆■11月8、9日に行われるウィンターカップ予選
▼北海道
・男子 決勝リーグ
・女子 決勝リーグ
▼栃木
・男子 決勝
・女子 決勝
▼千葉
・男子 県立八千代 vs 拓殖大学紅陵
・女子 千葉経済大学附属 vs 昭和学院 ※出場2校決定済み
▼東京
・男子 決勝リーグ ※出場4校決定済み
八王子学園八王子 vs 実践学園
成立学園 vs 國學院大久我山
・女子
八雲学園 vs 東京成徳大高
佼成学園女子 vs 八王子学園八王子
▼岐阜
・男子
富田 vs 高山西
・女子
岐阜女子 vs 県岐阜商
▼静岡
・男子 決勝リーグ
浜松学院興誠 vs 静岡学園
藤枝明誠 vs 浜松開誠館
・女子 決勝
▼奈良
・男子
奈良育英 vs 天理
・女子
奈良文化 vs 奈良女子
▼島根
・男子 決勝
・女子 決勝
▼高知
・男子
高知中央 vs 明徳義塾
・女子
高知中央 vs 明徳義塾
【動画】インターハイ決勝 鳥取城北vs八王子学園八王子ハイライト