ウィンターカップ予選が11月8、9日に各地で行われ、新たに9都道県の代表が決定する。

東京都男子では、インターハイ準優勝枠・関東ブロック大会枠・開催地枠により最多の4校が切符獲得のため、すでに出場校は出揃った中で本番前の腕試しとなる。

2校が出場権を獲得する静岡県男子では浜松学院興誠高校vs静岡学園高校、藤枝明誠高校vs浜松開誠館高校が激突。近年の全国常連と化している藤枝明誠が今年も全国へ挑めるのか。

強豪の岐阜女子高校は県立岐阜商業高校と対戦。冬の舞台へ舞い戻り、頂点を目指すことはできるのか注目が集まる。

今夏女子の準優勝となった日本航空高校北海道も決勝リーグに登場。男女ともに同カードとなった高知県では、高知中央高校と明徳義塾高校が相まみえる。







11月8、9日に行われるウィンターカップ予選は以下の通り

▼北海道



・男子 決勝リーグ



・女子 決勝リーグ



▼栃木



・男子 決勝



・女子 決勝



▼千葉



・男子 県立八千代 vs 拓殖大学紅陵



・女子 千葉経済大学附属 vs 昭和学院 ※出場2校決定済み

▼東京



・男子 決勝リーグ ※出場4校決定済み



八王子学園八王子 vs 実践学園



成立学園 vs 國學院大久我山



・女子



八雲学園 vs 東京成徳大高



佼成学園女子 vs 八王子学園八王子



▼岐阜



・男子



富田 vs 高山西



・女子



岐阜女子 vs 県岐阜商



▼静岡



・男子 決勝リーグ



浜松学院興誠 vs 静岡学園



藤枝明誠 vs 浜松開誠館



・女子 決勝



▼奈良



・男子



奈良育英 vs 天理



・女子



奈良文化 vs 奈良女子



▼島根



・男子 決勝



・女子 決勝



▼高知



・男子



高知中央 vs 明徳義塾



・女子



高知中央 vs 明徳義塾

【動画】インターハイ決勝 鳥取城北vs八王子学園八王子ハイライト