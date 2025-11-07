【ライブレポート】凛として時雨、＜失神蠍 TOUR 2025＞東京・Zepp Haneda公演で見せつけたバンドの現在地
11月3日、凛として時雨が＜失神蠍 TOUR 2025＞の東京公演をZepp Hanedaで開催した。10月から放送中のアニメ『グノーシア』のエンディングテーマに起用されている「Loo% Who%」を含む4曲入りのEP『Lost God of SASORI』を10月22日にリリースし、10月30日の札幌ペニーレーン24からスタートしたツアーは全10公演。今年は3月に初の中国ツアーを開催したものの、国内でのツアーは1年以上ぶりということもあり、オーディエンスの熱量は非常に高かったが、3人はその期待値をも上回るような圧巻のライブを披露してくれた。
ライブの定番曲やインディーズ時代のレア曲、縁の深いアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』の関連曲など、新旧を問わない濃密な16曲を演奏。シアトリカルな赤い照明の中で披露された、今回のツアーのテーマ曲とも言うべき「Sα.SO.RI.」は、TK（Vo, G）のテクニカルなギター、345（B）の重心の低いベース、ピエール中野（Dr）のパワフルなドラムが絡み合い、クライマックスのような盛り上がりを見せる。TKの「寒くなってきましたが、ここはホットになってますか？」という呼びかけにフロアが熱狂的な反応を示したりと、終始テンション高めに進行していき、ステージから投げつけられる音の塊はまさに失神級の威力だ。そんな中、重厚なミドルチューンの「sick mind B rain」や、345の浮遊感のあるボーカルとTKのディレイを駆使したギターが幻想的な雰囲気を作り出す「Black Sparkle」といった『Lost God of SASARI』の収録曲がいいアクセントにもなっていた。
ピエール中野が「ここから爆上がりの曲が来ますんで、楽しむ準備できてますか？本気を見せてくれ！」というMCでオーディエンスを煽り、アグレッシブな曲を次々に畳み掛けたかと思えば、345がひさしぶりのツアーに対する喜びを語り、「またこうやってライブ会場で会えるといいですね」と感謝を伝え、温かな拍手が起こる場面も。そして、この日のライブのハイライトになったのが「Loo% Who%」だ。凛として時雨がアニメのエンディングテーマを担当するのはこの曲が初めてだが、曲調はまるでオープニングテーマのような勢いがあり、タイムリープものの内容にあわせてループを軸としつつ、複雑な展開が聴き手を異次元に連れていくようなこの曲は、ライブでもオーディエンスを興奮の坩堝へと誘っていった。その演奏の凄みは他に類を見ず、20年以上のキャリアを誇りながら、常に最高地点を更新するバンドの現在地を強く感じさせるものだった。
今回のツアーのファイナルにあたる12月27日は凛として時雨にとって実に12年ぶりとなる日本武道館での単独公演。「Tornado in Budokan」というタイトルがつけられ、この日ならではの特別な曲も披露されるのか、期待が高まる。さらに、2026年3月には約3年ぶりとなる自主企画対バンツアー＜トキニ雨＞の開催も決定。キタニタツヤ、9mm Parabellum Bullet、-真天地開闢集団-ジグザグ、[Alexandros]、クリープハイプという強力な対バン相手が揃い、どんな科学反応が生まれるのか。「失神蠍 TOUR 2025」を経て、さらなる進化を遂げた凛として時雨のステージから目が離せない。
文◎金子厚武
写真◎Takayuki Okada
◾️＜トキニ雨#17＞
東京
2026年3月8日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：キタニタツヤ
福岡
2026年3月15日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Fukuoka
GUEST：9mm Parabellum Bullet
愛知
2026年3月21日（土）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Nagoya
GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ
大阪
2026年3月22日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Osaka Bayside
GUEST：[Alexandros]
東京
2026年3月26日（木）
OPEN 18:00／START 19:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：クリープハイプ
[TICKETS]
1Fスタンディング￥6,500(税込/D別) ※整理番号順入場
2F指定席 ￥8,000（税込 / D別）
※未就学児童入場不可（小学生以上入場可、ご入場される全ての方にチケットが必要）
▼オフィシャル先行
・受付期間：2025年11月7日（金）12:00 〜 11月24日（月・祝）23:59
・受付URL：https://l-tike.com/st1/tokiniame
◾️EP『Lost God of SASORI』
発売中
配信：https://sigure.lnk.to/LostGodofSASORI
購入：https://smar.lnk.to/pJJwSA
◆初回仕様限定盤 AICL-4821 3,000円（税込）
CD only（初回生産分：凛として時雨トレーディングカード002封入）
▼収録内容
1.Loo% Who%
2.Sα.SO.RI.
3.sick mind B rain
4.Black Sparkle
B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-
▼店舗特典
対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。
※特典内容は変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：ステッカー
・セブンネット：ピック
・応援店：ポストカード
応援店一覧：https://www.sigure.jp/shoplist/251022/
◾️＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞
2025年 ※終了公演は省略
11月12日（水）愛知・Zepp Nagoya Open 18:15 / Start 19:00
11月24日（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL Open 17:15 / Start 18:00
11月28日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside Open 18:15 / Start 19:00
11月30日（日）福岡・Zepp Fukuoka Open 17:15 / Start 18:00
12月6日（土）広島・広島 CLUB QUATTRO Open 17:15 / Start 18:00
12月7日（日）香川・高松オリーブホール Open 17:15 / Start 18:00
12月12日（金）宮城・仙台Rensa Open 18:00 / Start 19:00
12月27日（土）東京・日本武道館 Tornado in Budokan Open 17:00 / Start 18:00 SOLD OUT
◆チケット
・北海道・石川・広島・香川公演
スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）
・東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演
スタンディング（整理番号付）\6,500（税込）
2F指定席 \7,500（税込）
・12/27 日本武道館公演
指定席 ￥8,800(税込)
指定席高校生以下学割 ￥4,900（税込）
▼チケット一般発売日
10月30日〜12月12日公演分：9月20日（土）
12月27 日本武道館公演分：8月30日（土）※SOLD OUT
◾️タイアップ情報：TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日（土）24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送開始
◆放送情報
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
◆先行配信情報
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
◆STAFF
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理
撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行
音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴
音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）
アニメーション制作：domerica
◆CAST
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：―――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X：https://x.com/gnosia_off
◆凛として時雨 オフィシャルサイト
