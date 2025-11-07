元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏にナイトの称号が与えられた。火曜日にウィンザー城で行われた式典で授与されたもので、スポーツと慈善への貢献に対する叙任を受けた。今後は「サー」の敬称を付けて呼ばれることになる。



CNNによると、ベッカム氏はPAメディア通信社に対して次のように話している。



「自分はこれまでのキャリアで多くのものを勝ち取り、多くのことを成し遂げてきたのは明らかに幸運だったが、ナイトというこのような名誉を受けることは、自分が受けるとは思ってもみなかったことだ」



「正直に言えば、ロンドンのイーストエンドで生まれ、レイトンストーン出身の少年が、ここウィンザー城で、国王陛下という世界で最も重要で最も尊敬される制度から顕彰を受けているのだから、まことに特別な瞬間だ」