DEZERT¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö²Ð²Ö¡×¤¬Prime Video¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë
DEZERT¤¬12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡Ù¡¡¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ð²Ö¡×¤¬¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡£À¾Åç½¨½Ó¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢Åù¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î½Ð±é¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢12·î19Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î³Ú¶Êµ¯ÍÑ¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DEZERT¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò´Ñ¤¿×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ó¥É¤ËÁÞÆþ²Î¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡Ö²Ð²Ö¡×¤ÎMV¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥·¥ó¥°¥ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÚÌµ½¤ÀµÈ×¡Û¤È¡¢FC²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤ë¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡Û¤ÎM-CARD¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎMV¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤ÈDEZERT¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ž¢²Ð²ÖŽ£ Another Music Video¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡ãPOP UP EVENT ¡È¸¶½É¥Ç¥¶¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼2025¡É¡ä¤ò¸¶½É¤Ë¤¢¤ëUltraSuperNew Gallery¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼°áÁõ¤ä³Ú´ï¤ÎÅ¸¼¨¤ò»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢CDÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌµ½¤Àµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤òÅ½¤Ã¤ÆDEZERT¤ò±þ±ç¤¹¤ë ¡È1ËüËç½¸¤á¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡É ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡Û¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ·ô¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò¼ýÏ¿½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊºÅ¤·¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ:CRCP-10491
Äê²Á:¡ï1,650¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê: ¡ï1,500¡Ë
¡ÔCD¡Õ
1.Ž¢²Ð²ÖŽ£
2.Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3.My Unhappy Life
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß1Ëç¡Ê1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê¡Ë
¡ÚÌµ½¤ÀµÈ×¡Û¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ:CRCP-10490
¡ï2,970¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê:¡ï2,700¡Ë
¡ÔCD¡Õ
1.Ž¢²Ð²ÖŽ£
2.Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3.My Unhappy Life
¡ÔM-CARD¡Õ
¡¦2025.02.22 ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ëŽ¢studyŽ£#14 -¡ÈTODAY¡É¤ÎÊä½¬ÊÔ-
ÄÀÌÛ / ¹¬Ê¡¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼ / Hello / insomnia
¡¦2025.02.23 ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ëŽ¢studyŽ£#15 -¡Èblack hole¡É¤ÎÊä½¬ÊÔ-
¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ø¥Ã¥É / I¡Çm sorry
¡¦2025.03.01 ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²Ž¢This Is The ¡ÈVISUAL¡ÉŽ£
·¯¤ÎÀÔ¿ñ¤¬ÍÙ¤ëº¢¤Ë / »ä¤Î»í / ¿À·Ð¤È½ÅÎÏ
¡¦DEZERT¡ß×¢ÌÚÎ´°ì Collaboration Movie Ž¢²Ð²ÖŽ£ Another Music Video
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß2Ëç¡Ê1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê¡Ë
¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡ÛOFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É²ñ°÷¸ÂÄê
ÉÊÈÖ:CRCP-10496
¡ï5,940¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê: ¡ï5,400¡Ë
¡¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
-OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É¸ÂÄê¼õÃíÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸-
¡¦Àé½© Ver.¡¡¡¦Miyako Ver.¡¡¡¦Sacchan Ver.¡¡¡¦SORA Ver.
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00¡Á11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ºÁ÷ÉÕ
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç¡Ê1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê¡Ë
¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È1Ëç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¢¨¾åµ¼õÃí´ü´Ö¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆ±º¤ÏÌµ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇä½ªÎ»¸å¡¢°Ê²¼¢¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢-OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É¸ÂÄêÀ¸»º-
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç¡Ê1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê¡Ë
¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¢¨11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔCD¡Õ
1.Ž¢²Ð²ÖŽ£
2.Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3.My Unhappy Life
4.ËÍ¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° (Demo)
¡ÔM-CARD¡Õ
¡¦2025.06.07 Spotify O-WEST¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°Ž¢¤Ò¤Þ¤ï¤êÌ©¼¼²ñµÄ2025Ž£
¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼ / Ž¢ÊÑ¿ÈŽ£ / ºÆ¶µ°é / ¥â¥ó¥Æ¡¼¥Ë¥å¤Î¹õ¤¤Ä«¿© / ¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡× / ÌÀÆü°Å¤¤·î¤¬½Ð¤¿¤Ê¤é
¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ / ¡ÖÇÓÝõÊª¡× / ¤Ï¤¤¡ª¾¯½÷ / ¼×¸÷»ö¼Â / Ž¢ÀÚÃÇŽ£ / ¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ê¡¼ / The Heart Tree
¡¦DEZERT¡ß×¢ÌÚÎ´°ì Collaboration Movie Ž¢²Ð²ÖŽ£ Another Music Video
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç¡Ê1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê¡Ë
¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×È¯ÇäµÇ° POP UP EVENT ¡È¸¶½É¥Ç¥¶¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼2025¡É
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á 12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¸¶½ÉUltraSuperNew Gallery¡¡https://kashispace.com/room/detail?id=3864
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÆþ¾ìÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©¡¢Sacchan¡¢Miyako¡¢SORA¡¡¡Ê»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÖÌµ½¤Àµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×£±ËüËç½¸¤á¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¥·¥ó¥°¥ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌµ½¤Àµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò²ñ¾ì¤Ë¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñ
¤ªµÒÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò10ÉÃ´Ö¼ýÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É²ñ°÷¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡Û¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆüÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡
¢¨ÅöÆü¸½ÃÏ¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ç¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡Û¡ÊÆÃÅµ·ôÉÕ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊFC²ñ°÷³ÎÇ§Í¤ê¡Ë
¢¨ÆÃÅµ·ô¤òÊ£¿ôËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÆ±»þ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÃåÍÑ°áÁõ¡õ»ÈÍÑ³Ú´ïÅ¸¼¨Í½Äê¡Ê»£±Æ²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅù¤Ç¤ÎÎòÂå¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Å¸¼¨Í½Äê¡Ê»£±Æ²ÄÇ½¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò·×²èÃæ
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¥ê¥ß¥¹¥¿
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²Ð²Ö»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¡Ú1Éô¡ÛMiyako ¡Ú2Éô¡ÛSORA ¡Ú3Éô¡ÛSacchan ¡Ú4Éô¡ÛÀé½©
ÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¡Ë
¢£2025Ç¯11·î30Æü (Æü)¡¡¡Ú1Éô¡Û12:00 ¡Ú2Éô¡Û14:00 ¡Ú3Éô¡Û16:00 ¡Ú4Éô¡Û18:00
little HEARTS.ÅìµþÅ¹
¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ï¡¼¥Ä¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤»¤è!!¡ÁPart1¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¡Ú1Éô¡ÛMiyako ¡Ú2Éô¡ÛSORA ¡Ú3Éô¡ÛSacchan ¡Ú4Éô¡ÛÀé½©
ÆâÍÆ¡§ËÜµ¤¤Î1ÈÖ¾¡Éé!!¾¡¤Æ¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅöÆü¸ÂÄêÆÃÅµÂ£Äè¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¡Ë
¢£2025Ç¯12·î14Æü (Æü) 12:30
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹
¡Ö¸ÉÆÈ¤Î°®¼ê²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©
ÆâÍÆ¡§¡°®¼ê²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡¡¢°®¼ê²ñ
¢£2025Ç¯12·î18Æü (ÌÚ) 19:00
HMV&BOOKS SHIBUYA 5F
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÚÍËÆü¤Î19»þ¤Ë½ÂÃ«¤Ç²Ð²Ö»¶¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡©¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Miyako¡¦SORA
ÆâÍÆ¡§¡°®¼ê²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡¡¢°®¼ê²ñ
¢£2025Ç¯12·î20Æü (ÅÚ)¡¡¡Ú1Éô¡Û12:00 ¡Ú2Éô¡Û14:00
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹
¡Ö»ê¶ËÉáÄÌ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¡Ú1Éô¡ÛSacchan¡¦SORA¡¡¡Ú2Éô¡ÛÀé½©¡¦Miyako
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ó²ñ
¢£2025Ç¯12·î21 (Æü)¡¡¡Ú1Éô¡Û12:00 ¡Ú2Éô¡Û14:00 ¡Ú3Éô¡Û16:00 ¡Ú4Éô¡Û18:00
little HEARTS.ÅìµþÅ¹
¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ï¡¼¥Ä¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤»¤è!!¡ÁPart2¡Á¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¡Ú1Éô¡ÛMiyako ¡Ú2Éô¡ÛSORA ¡Ú3Éô¡ÛSacchan ¡Ú4Éô¡ÛÀé½©
ÆâÍÆ¡§ÅöÆü¸ÂÄêÌ¾»É¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¡Ë¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
¢£2025Ç¯12·î23Æü (²Ð)¡¡¡Ú1Éô¡Û18:00 ¡Ú2Éô¡Û19:30
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹
¡Ö¤Ê¤¡¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤Ç¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©¡¦Sacchan
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ°®¼ê²ñ
¢£2025Ç¯12·î24Æü (¿å) 19:00
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ 9F
¡ÖÈ¯ÇäÅöÆü!!DEZERT¥µ¥ó¥¿¤¬µ®Êý¤Ø¤ªÆÏ¤±!!¥Û¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¤À¤ë¤ó¤ë¤ó¤ë¤ó¢ö¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Á´°÷
ÆâÍÆ¡§°®¼ê¡õCD¤ªÅÏ¤·²ñ¡õ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó²ñ or °®¼ê¡õCD¤ªÅÏ¤·²ñ
¢£2025Ç¯12·î25 (ÌÚ) 19:00
HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ
¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÀ»Ìë¤À¤ë¤ó¤ë¤ó¤ë¤ó¢ö¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö&ÆÃÅµ²ñ
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL ¡ÖËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ä
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡¡OPEN 16:00 / START 17:00
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE¡§https://info.diskgarage.com/
OFFICIAL FAN CLUB¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñºÇÂ®¼õÉÕ
¡¦¼õÉÕ·ô¼ï¡§Á´ÀÊ»ØÄê/¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§10/26¡ÊÆü¡Ë20:00¡Á11/10¡Ê·î¡Ë23:00
¢¨1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÆ±¹Ô¼Ô¤ÏÈó²ñ°÷¤Ç¤â¿½¹þ²Ä¡Ë
¢¨¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ
¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê3ºÐ°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.dezert.jp/feature/makuhari
¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ¡Ç25-¡Ç26 ¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Ä¥¢¡¼¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ã¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Ä¥¢¡¼¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È
