ukkaが10thアニバーサリーアルバム『青春小節〜約束と衝動〜』の発売を記念して、2025年11月19日（水）に池袋・サンシャインシティ噴水広場にてリリースイベントを開催する。

本イベントには、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちがスペシャルゲストとして登場。。ukkaメンバーそれぞれの“ukkaりポイント”（＝メンバーの個性や魅力）をもとに制作したオリジナルソングを披露予定。

さらに、ミニライブ終了後に行われる「お見送りハイタッチ会」に、ukkaメンバーと一緒にお見送り芸人しんいちも参加するとのことだ。

◼︎ukka 芹澤もあコメント

いよいよ11/19(水)に10th Anniversaryアルバム「青春小節〜約束と衝動〜」が発売になります！

そして、なんと！リリース当日の池袋・サンシャインシティ 噴水広場に、スペシャルゲストとして、

お見送り芸人しんいちさんがいらっしゃいます！！！

しんいちさんは以前、推しとして私を紹介してくださっていたので、初めてお会いできるのがとても

楽しみです！

発売当日に沢山の方にお祝いして頂きたいので、ぜひ遊びに来てください！

＜ukka 10th Anniversary Album「青春小節〜約束と衝動〜」発売日記念！ミニライブ＆特典会＞

日程：2025年11月19日(水)

会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-１

時間：

CD販売開始 12:00

特典会 14:30

ミニライブ 開場18:10／開演18:30

※ミニライブ終了次第お見送りハイタッチ会

内容：ミニライブ＆特典会

10th Anniversary Album『青春小節〜約束と衝動〜』

2025年11月19日（水）発売

https://ukka.lnk.to/Blue-Spring-novel_paps ◼︎10周年ありがとう記念豪華盤 ※初回生産限定 品番／POS：TECI-1842 / 4988004180088（DVD：TEBI-12737）

価格：税込￥12,000（税抜価格￥10,909）

内容：CD＋DVD＋トレーディングカード（21種のうちランダム1枚）＋ポスター＋POCKET DIARY（オリジナル日記帳）

＊BOOK型BOX仕様 ◼︎通常盤 品番／POS：TECI-1843 / 4988004180095

定価：税込￥3,500（税抜定価￥3,182）

内容：CD 【CD収録内容】※10周年ありがとう記念豪華盤、通常盤共通

01．Aonity

作詞・作曲・編曲 : JuRiCo・小川智之

02．それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜

作詞：竹内サティフォ 作曲・編曲：ONIGAWARA

03．AM0805の交差点〜10th ver.〜

作詞：オーノカズナリ 作曲：藤田卓也 編曲：Dr.Usui

04．アフタヌーン・グラフィティ〜10th ver.〜

作詞：藤原優樹 作曲・編曲：柳沢英樹

05．コズミック・フロート〜10th ver.〜

作詞：藤原優樹 作曲：徳田光希・whatsme 編曲：whatsme

06．キラキラ〜10th ver.〜

作詞・作曲：タケダ ナオキ 編曲：Hi-5

07．リンドバーグ〜10th ver.〜

作詞・作曲：浅見北斗 編曲：高野勲

08．WINGS〜10th ver.〜

作詞：DUFF・UnpRayable・オーノカズナリ 作曲：DUFF・UnpRayable

編曲：宮本タカシ・GENNARI

09．Glow-up-Days〜10th ver.〜

作詞：咲岡里奈 作曲：長谷川大介 編曲：長谷川大介

10．Rising dream〜10th ver.〜

作詞：中村彼方 作曲：賀佐泰洋 編曲：賀佐泰洋

11．ラブパレード〜10th ver.〜

作詞・作曲：浅見北斗 編曲：高野勲

12．恋、いちばんめ〜10th ver.〜

作詞：MICO・ヤマモトショウ 作曲：ヤマモトショウ 編曲：宮野弦士

13．リボンのひみつ

作詞・作曲：Yugure 編曲：石川ゆう・Yugure

14．Re:RAY

作詞・作曲：youth case 編曲：花村智志 【初回生産限定盤DVD収録内容】

・2025年1月12日開催「ukka music and sound awards」Live Movie

・それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜 Music Video

・リボンのひみつ Music Video 「ukka music and sound awards」Live Movie収録内容＞

01．ねぇ、ローファー。

02．Rising dream

03．Glow-up-Days

04．さいしょのさいしょ

05．灼熱とアイスクリーム

06．恋、いちばんめ

07．コズミック・フロート

08．ファンファーレ

09．透明

10．おねがいよ

11．エビ・バディ・ワナ・ビー

12．ラブパレード

13．オスグッド・コミュニケーション

14．WINGS

15．まわるまわるまわる

16．それは月曜日の9時のように

17．AM0805の交差点

18．キラキラ

19．タリルリラ

20．リンドバーグ

EN．10th Anniversary Medley（僕らのハジマリ／MORE!×３／アフタヌーン・グラフィティ／Overnight Rainbow／結び目／マリオネットガール）

先行配信情報

2025年7月30日（水）先行配信シングル

「それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/sore9-10th 2025年8月20日（水）先行配信シングル

「Aonity」

https://ukka.lnk.to/Aonity 2025年9月15日（月）先行配信シングル

「Re:RAY」

https://ukka.lnk.to/Re-RAY 2025年9月24日（水）先行配信シングル

「AM0805の交差点〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/AM0805-10th 2025年10月1日（水）先行配信シングル

「アフタヌーン・グラフィティ〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/afternoon-10th 2025年10月8日（水）先行配信シングル

「キラキラ〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/kirakira-10th 2025年10月15日（水）先行配信シングル

「恋、いちばんめ〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/koiichi-10th 2025年10月22日（水）先行配信シングル

「リンドバーグ〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/Lindberg-10th 2025年10月29日（水）先行配信シングル

「WINGS〜10th ver.〜」

https://ukka.lnk.to/WINGS-10th 2025年11月5日（水）先行配信シングル

「リボンのひみつ」

https://ukka.lnk.to/ribbon リリースイベント情報

11月8日(土)東京・ダイバーシティ東京プラザ2F フェスティバル広場

11月9日(日)東京・汐留シオサイト地下歩道

11月16日(日)トークポート

11月18日(火)東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

11月19日(水)東京・池袋・サンシャインシティ 噴水広場

11月20日(木)東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

11月22日(土)神奈川・アリオ橋本1階 屋外イベント広場

11月23日(日・祝)東京・タワーレコードB1階 CUTUP STUDIO

11月24日(月・休)東京・光が丘IMA 光の広場

ライブ情報

定期ワンマンライブ「ukka 10th Anniversary Live」

『ukka 10th Anniversary Live vol.7』

日程:2025年11月15日(土)

会場:新宿ReNY

1部 open 12:15 / start 13:00 vs ばってん少女隊

2部 open 17:15 / start 18:00 芹澤もあプロデュースワンマンライブ 『ukka 10th Anniversary Live vol.8「ALLOUT 3rd」』

日程:2025年12月6日(土)

会場:恵比寿ザ・ガーデンホール

1部 open 11:00 / start 12:00

2部 open 17:00 / start 18:00

※2公演にわたり全曲披露。

※各公演時間は3時間半程度を予定しております。 プレイガイド一般発売中

https://w.pia.jp/t/ukka/