ukka、池袋サンシャインシティ噴水広場でリリーススイベント開催。ゲストにお見送り芸人しんいち登場
ukkaが10thアニバーサリーアルバム『青春小節〜約束と衝動〜』の発売を記念して、2025年11月19日（水）に池袋・サンシャインシティ噴水広場にてリリースイベントを開催する。
本イベントには、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちがスペシャルゲストとして登場。。ukkaメンバーそれぞれの“ukkaりポイント”（＝メンバーの個性や魅力）をもとに制作したオリジナルソングを披露予定。
さらに、ミニライブ終了後に行われる「お見送りハイタッチ会」に、ukkaメンバーと一緒にお見送り芸人しんいちも参加するとのことだ。
◼︎ukka 芹澤もあコメント
いよいよ11/19(水)に10th Anniversaryアルバム「青春小節〜約束と衝動〜」が発売になります！
そして、なんと！リリース当日の池袋・サンシャインシティ 噴水広場に、スペシャルゲストとして、
お見送り芸人しんいちさんがいらっしゃいます！！！
しんいちさんは以前、推しとして私を紹介してくださっていたので、初めてお会いできるのがとても
楽しみです！
発売当日に沢山の方にお祝いして頂きたいので、ぜひ遊びに来てください！
＜ukka 10th Anniversary Album「青春小節〜約束と衝動〜」発売日記念！ミニライブ＆特典会＞
日程：2025年11月19日(水)
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場
〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-１
時間：
CD販売開始 12:00
特典会 14:30
ミニライブ 開場18:10／開演18:30
※ミニライブ終了次第お見送りハイタッチ会
内容：ミニライブ＆特典会
10th Anniversary Album『青春小節〜約束と衝動〜』
2025年11月19日（水）発売
https://ukka.lnk.to/Blue-Spring-novel_paps
◼︎10周年ありがとう記念豪華盤 ※初回生産限定
品番／POS：TECI-1842 / 4988004180088（DVD：TEBI-12737）
価格：税込￥12,000（税抜価格￥10,909）
内容：CD＋DVD＋トレーディングカード（21種のうちランダム1枚）＋ポスター＋POCKET DIARY（オリジナル日記帳）
＊BOOK型BOX仕様
◼︎通常盤
品番／POS：TECI-1843 / 4988004180095
定価：税込￥3,500（税抜定価￥3,182）
内容：CD
【CD収録内容】※10周年ありがとう記念豪華盤、通常盤共通
01．Aonity
作詞・作曲・編曲 : JuRiCo・小川智之
02．それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜
作詞：竹内サティフォ 作曲・編曲：ONIGAWARA
03．AM0805の交差点〜10th ver.〜
作詞：オーノカズナリ 作曲：藤田卓也 編曲：Dr.Usui
04．アフタヌーン・グラフィティ〜10th ver.〜
作詞：藤原優樹 作曲・編曲：柳沢英樹
05．コズミック・フロート〜10th ver.〜
作詞：藤原優樹 作曲：徳田光希・whatsme 編曲：whatsme
06．キラキラ〜10th ver.〜
作詞・作曲：タケダ ナオキ 編曲：Hi-5
07．リンドバーグ〜10th ver.〜
作詞・作曲：浅見北斗 編曲：高野勲
08．WINGS〜10th ver.〜
作詞：DUFF・UnpRayable・オーノカズナリ 作曲：DUFF・UnpRayable
編曲：宮本タカシ・GENNARI
09．Glow-up-Days〜10th ver.〜
作詞：咲岡里奈 作曲：長谷川大介 編曲：長谷川大介
10．Rising dream〜10th ver.〜
作詞：中村彼方 作曲：賀佐泰洋 編曲：賀佐泰洋
11．ラブパレード〜10th ver.〜
作詞・作曲：浅見北斗 編曲：高野勲
12．恋、いちばんめ〜10th ver.〜
作詞：MICO・ヤマモトショウ 作曲：ヤマモトショウ 編曲：宮野弦士
13．リボンのひみつ
作詞・作曲：Yugure 編曲：石川ゆう・Yugure
14．Re:RAY
作詞・作曲：youth case 編曲：花村智志
【初回生産限定盤DVD収録内容】
・2025年1月12日開催「ukka music and sound awards」Live Movie
・それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜 Music Video
・リボンのひみつ Music Video
「ukka music and sound awards」Live Movie収録内容＞
01．ねぇ、ローファー。
02．Rising dream
03．Glow-up-Days
04．さいしょのさいしょ
05．灼熱とアイスクリーム
06．恋、いちばんめ
07．コズミック・フロート
08．ファンファーレ
09．透明
10．おねがいよ
11．エビ・バディ・ワナ・ビー
12．ラブパレード
13．オスグッド・コミュニケーション
14．WINGS
15．まわるまわるまわる
16．それは月曜日の9時のように
17．AM0805の交差点
18．キラキラ
19．タリルリラ
20．リンドバーグ
EN．10th Anniversary Medley（僕らのハジマリ／MORE!×３／アフタヌーン・グラフィティ／Overnight Rainbow／結び目／マリオネットガール）
先行配信情報
2025年7月30日（水）先行配信シングル
「それは月曜日の9時のように〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/sore9-10th
2025年8月20日（水）先行配信シングル
「Aonity」
https://ukka.lnk.to/Aonity
2025年9月15日（月）先行配信シングル
「Re:RAY」
https://ukka.lnk.to/Re-RAY
2025年9月24日（水）先行配信シングル
「AM0805の交差点〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/AM0805-10th
2025年10月1日（水）先行配信シングル
「アフタヌーン・グラフィティ〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/afternoon-10th
2025年10月8日（水）先行配信シングル
「キラキラ〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/kirakira-10th
2025年10月15日（水）先行配信シングル
「恋、いちばんめ〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/koiichi-10th
2025年10月22日（水）先行配信シングル
「リンドバーグ〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/Lindberg-10th
2025年10月29日（水）先行配信シングル
「WINGS〜10th ver.〜」
https://ukka.lnk.to/WINGS-10th
2025年11月5日（水）先行配信シングル
「リボンのひみつ」
https://ukka.lnk.to/ribbon
リリースイベント情報
11月8日(土)東京・ダイバーシティ東京プラザ2F フェスティバル広場
11月9日(日)東京・汐留シオサイト地下歩道
11月16日(日)トークポート
11月18日(火)東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
11月19日(水)東京・池袋・サンシャインシティ 噴水広場
11月20日(木)東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
11月22日(土)神奈川・アリオ橋本1階 屋外イベント広場
11月23日(日・祝)東京・タワーレコードB1階 CUTUP STUDIO
11月24日(月・休)東京・光が丘IMA 光の広場
ライブ情報
定期ワンマンライブ「ukka 10th Anniversary Live」
『ukka 10th Anniversary Live vol.7』
日程:2025年11月15日(土)
会場:新宿ReNY
1部 open 12:15 / start 13:00 vs ばってん少女隊
2部 open 17:15 / start 18:00 芹澤もあプロデュースワンマンライブ
『ukka 10th Anniversary Live vol.8「ALLOUT 3rd」』
日程:2025年12月6日(土)
会場:恵比寿ザ・ガーデンホール
1部 open 11:00 / start 12:00
2部 open 17:00 / start 18:00
※2公演にわたり全曲披露。
※各公演時間は3時間半程度を予定しております。
プレイガイド一般発売中
https://w.pia.jp/t/ukka/
