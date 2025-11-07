35.7、2マンイベント＆大学卒業記念ライブ開催決定
35.7が、2026年3月に2マンイベントと大学卒業記念ライブを開催することを発表した。
本発表は、本日行われた東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)公演をもって完走した自身初のワンマンツアーのアンコールにてアナウンスされた。ライブでは、9月度タワレコメンに選出されるなどインディーズロックシーンで話題を呼んだ3rd EP『火星探索』収録曲をはじめ、全18曲を披露し、全国9カ所を回った最大規模のツアー＜35.7 ONEMAN LIVE TOUR 2025＞の幕を閉じた。
発表されたのは、2026年3月に行われるゲストを招いての2マンイベント＜35.7 two-man live “houi”＞、メンバーの大学卒業を記念して企画される＜35.7 graduation ceremony “汽笛“＞だ。2マンライブのゲストは追って解禁になるとのこと。両公演とも本日からチケットオフィシャル先行の受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
なお年末には、＜MERRY ROCK PARADE 2025＞、＜RADIO CRAZY 2025＞、＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞への出演が決定している。
◾️＜35.7 ONEMAN LIVE TOUR 2025＞公演概要
2025年11月7日（金）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
▼セットリスト
1.百年公約
2.最果て
3.Hurtful
4.nemus
5.運命論
6.バッドリピートエンド
7.かに座のうた
8.50%
9.空気洋燈
10.スローファイヤー
11.忠犬ボク公
12.すももドロップ
13.しあわせ
14.祝日天国
15.ちぐはぐ
16.うそうそほんと
[ENCORE]
17.ふたり
18.eighteen candle
◾️＜35.7 two-man live “houi”＞
2026年3月7日（土）大阪・Live House ANIMA
OPEN 17:00 / START 17:30
問い合わせ : キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00※⽇曜祝休)
2026年3月29日（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN 17:00 / START 17:30
問い合わせ : AIR FLAG Inc 03-6276-4968 (平⽇11:00-16:00)
※両公演ゲストあり
チケット : スタンディング ￥4,800（税込）※ドリンク代別, 未就学児童入場不可
オフィシャル先行（抽選）: 11月7日（⾦）20:00〜11月17日（⽉）23:59
受付URL : https://eplus.jp/sanjugotennana/
◾️＜35.7 graduation ceremony “汽笛“＞
2026年3月14日（土）東京・Spotify O-Crest
OPEN 18:00 / START 18:30
問い合わせ : Spotify O-Crest 03-3770-1095
チケット : スタンディング ￥4,500（税込）※ドリンク代別, 未就学児童入場不可
オフィシャル先行(抽選) : 11月7日（⾦）20:00〜11月17日（⽉）23:59
受付URL : https://eplus.jp/sanjugotennana/
関連リンク
◆35.7 オフィシャルサイト
◆35.7 オフィシャルX
◆35.7 オフィシャルInstagram
◆35.7 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆35.7 オフィシャルTikTok