高市首相は7日、就任後、初となる予算委員会に臨みました。食料品に限った消費減税をめぐり野党側は高市首相が賛成から慎重な姿勢に一転したと追及しました。

立憲・本庄政調会長

「高市総理も（食料品に限った消費減税は）ご持論は賛成だというふうに私理解をしています。しかし残念なことに国会での答弁は非常に後ろ向きなものが続いている。今はがっかりしている人たくさんいると思うんですね。これはわずか半年前なんですよ、何年も前ならともかく半年前。 この間一体何があったんでしょう」

高市首相

「食料品にかかる消費税率については、選択肢として排除するものではございません。 他方今臨時国会におきましては内閣として即効性があって有効なものということでこれからお示しする経済対策、補正予算に盛り込むものを優先させていただく」

また、立憲民主党の岡田元外相は中国による台湾の海上封鎖が集団的自衛権の行使も可能となる「存立危機事態」にあたるか質しました。これに対し、高市首相は「戦艦を使って、武力行使も伴うものであれば、 存立危機事態になりうるケースである」と述べました。

高市首相の発言は「台湾有事」がおきた場合、政府が存立危機事態と認定し、自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるとの認識を示したものです。