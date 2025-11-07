福島第一原発の処理水放出をうけ停止していた中国への北海道産ホタテの輸出が、１１月５日に再開されたことが明らかになりました。



しかし、輸出が承認された施設は全国で３つと限定的です。



（鈴木農水相）「今回の輸出は６月２９日に中国政府が日本産水産物の輸入再開を正式に発表したことを受けたものであります」



日本から中国への水産物の輸出は、２０２３年の福島第一原発の処理水放出以降停止されていましたが、中国政府は２０２５年６月、一部地域の水産物の輸入を条件付きで再開すると発表していました。





こうした中、鈴木農水相はおよそ６トンの道産の冷凍ホタテが５日、中国に向けて出荷されたと明らかにしました。しかし、輸出を認められたのは全国でわずか３施設にとどまります。冷凍ホタテを輸出する紋別市の水産加工会社は、中国への輸出に向け手続きをすすめていますが、工場の再登録や水産物の検査に５か月近く待たされています。（丸ウロコ三和水産 山崎和成社長）「（中国が輸入を再開し）間口は広がったが、実質はまだ動いていない状態。当初はもう少しスピーディーに事を運ぶと思ったが ホタテのオホーツク海の操業ももう終わりますし、ことしは中国に対する商売はできないで終わりでしょうね」鈴木農水相は今後、施設のすみやかな再登録を中国側に働きかけるとしています。