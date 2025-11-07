　本日の日経平均株価は、米株安を受け値がさAI関連株を中心に売りが優勢となり、前日比607円安の5万0276円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか逆行高で上場来高値を更新した銘柄は16社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視された日東紡績 <3110> [東証Ｐ]など。そのほか、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器

<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース