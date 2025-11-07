超特急・ユーキ、お祓いせずにライブ出演→“呪い”で事件 斬新除霊で解決
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が7日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台あいさつに登壇。ライブ出演時に呪われていたことを明かした。
【集合カット】ぎゅっと集まり笑顔！キュートな超特急
ライブの裏で起きたことを問われたユーキは「ユーキの呪い」とフリップに記入。「愛知公演の前日、ホラー番組系の収録をしまして、即出だったんです。ほかの演者の皆さんがお祓いをしている最中に出て行かなくてはいけなくて、心残りだったんです」と切り出し、「とある楽曲で、僕が出るタイミングの時、ぼーっとしていて。パッと目覚めたとき、虚無の領域に入っていて（出損なってしまいました）。『やばっ』と心の声が漏れて、メンバーがそわそわしている雰囲気はありながらしれっと何事もなかったかのように入りました」と告白した。
続けて「お払いしなかったのがいけなかったんだなと」と苦笑い。「その日に汗かいたから、次の日からバリバリできました。代謝祓いです」と珍しい除霊方法を明かし、驚かせた。
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
