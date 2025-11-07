ママと一緒に赤ちゃんが入院から帰ってきたら、大型犬が全力で喜んで…思わず感動する「おかえりなさい」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「癒されます」「大切な兄妹なんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんと一緒に入院から帰ってきたら、大型犬が…思わず感動する『６日ぶりのおかえりなさい』】

6日ぶりの再会

Instagramアカウント「babyanddog1218」に投稿されたのは、ママと一緒に入院から帰ってきた赤ちゃんをお出迎えするラブラドールレトリバーの男の子「ジャック」くんの様子。赤ちゃんが家に帰ってくるのは、6日ぶりだったんだそう。

赤ちゃんはママと一緒に座って、スリスリしてくるジャックくんの背中をトントン。ピッタリくっつこうとするジャックくんからは、全力の「会えて嬉しい！」の気持ちがあふれています。

会えて嬉しい！

赤ちゃんはお腹にバイ菌が入ってしまい、入院することになってしまったのだそう。その間はママも病院にずっといたので、ジャックくんとの再会を心待ちにしていたんだとか。

赤ちゃんもジャックくんと会えて嬉しいようで、満面の笑みを浮かべています。「すきすき～」と、ジャックくんにお顔をピタッとくっつけて、「だいすき」の気持ちを表現している様子。

全力の「おかえりなさい」

いったん立ち上がったと思ったら、もう一度赤ちゃんに思いっきりスリスリするジャックくん。全力の「おかえりなさい！」に、思わずほっこりしてしまいます。

久しぶりの再会で、ジャックくんも赤ちゃんも大興奮。愛情がたっぷり伝わるお出迎えを見せてくれたジャックくんなのでした。

投稿には「癒されます」「大切な兄妹なんだね」「わちゃわちゃ感楽しそう」「嬉しいね～」「お家がいちばん！」「ジャックくんの喜びようったら」といったコメントが寄せられています。

ジャックくんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「babyanddog1218」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「babyanddog1218」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。