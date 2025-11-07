滝沢眞規子、“煮物が美味しくなる”毎日使う調味料を紹介「普通のみりんには戻れない」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、“毎日のように使ってる”という調味料を自身のYouTubeチャンネルで紹介してくれました！

滝沢さんが『【調味料17選】毎日使ってるお気に入り！基本の”さしすせそ”、ごま油、オリーブオイル、手作り味噌も♪』という動画の中で、「常にストックしてあります」と紹介してくれた商品がこちら。

◼︎三年熟成みりん

福光屋 / 純米本味醂 福みりん 三年熟成 720mL 税込3,080円（公式サイトへ）

こちらの商品は、金沢で最も長い歴史をもつという『福光屋』が、酒造りを行う同じ酒蔵で、杜氏と蔵人が丹念に仕込んだ本みりん。

国産のもち米のみを原料にした蒸米と、国産米のみで仕込んだ米麹に、自家製の本格米焼酎を使用。じっくり仕込み、さらに3年間熟成させ芳醇な香りと奥行きのある甘みをゆっくり引き出した商品。

汁物、煮物、焼物など、あらゆるお料理に使えるほか、清酒や焼酎と割っても飲むことも可能なんだとか！

滝沢さんも「これごと飲んでも美味しかったんですよ。それぐらいすごい美味しくて」と教えてくれました。

◼︎“普通のみりんには戻れない”美味しさ

滝沢さんはこちらを披露しつつ、「これも使いかけで、もう何本目にもなるんですけども」「お取り寄せして使っています」とリピートしている商品だとコメント。

また、「照りもよく出て美味しい」「普通のみりんには戻れないぐらいの美味しさです」「これで煮物とか作ると、とても美味しくできます」と話していました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、滝沢さんが日々愛用する調味料の数々を公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。