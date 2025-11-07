11月7日、hitomiがInstagramを更新した。

【写真】シンデレラ城をバックにした笑顔SHOTも公開

hitomiは、自身のInstagramアカウントにて、「三男がお休みだったのでディズニーランドへ。この間は娘とDハロでしたが、今回は三男のペースに合わせてほのぼのディズニーを楽しみました！」と切り出した。

続けて、「パレードでは、“ミッチー(ミッキー)”と声援 を送っておりました笑」「一番好きなのはウエスタンリバー鉄道。トーマスの世界でいうと、ジェームスみたいな赤い列車に乗りました」「美女と野獣も大好きになったみたいで、“これ、あと3回くらい乗りたい！”と言っていました。(人気でそんなに乗れるものじゃないんだよ、と心でつぶやきつつ…)」とコメント。

さらに、「やっぱり、ディズニーは楽しい、自分も楽しんでますが、何より子ども達の感動している横顔を見るのが好き」などと綴り、シンデレラ城をバックにしたオーバーオールコーデの笑顔SHOTや、アトラクションを楽しむ息子との親子2SHOTなどを複数掲載した。

この投稿に対し、ファンからは「微笑ましい」「最高です！」「めっちゃ可愛いです」「オーバーオールがとてもよく似合ってます」などの反響が集まっている。

デビュー30周年を迎え、今後も精力的な活動を続ける意欲を見せているhitomi。私生活では、16歳の長女、10歳の長男、9歳の次男、5歳の三男という4児の母として奮闘する様子をSNSを中心に発信中だ。

画像出典：hitomiオフィシャルInstagramより