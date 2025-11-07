[Alexandros]・川上洋平のセカンドエッセイ『次幕』（宝島社）が12月25日に発売される。

【写真】[Alexandros]・川上洋平

ロックバンド[Alexandros]のボーカル＆ギターを務める川上洋平。本書は川上洋平が、音楽と自分自身をめぐる“今”の思索を綴ったエッセイ。

楽曲を生み出す方法や音楽とともに歩んできた日々、そして今思うことーー。本書では「音」「人」「もの」など、今のアーティスト・川上洋平をかたちづくるすべてを綴っているという。

川上の創作の裏側にある心の動きや、仲間・ファンとの関係、日常の中で見つけた小さな気づきなど、これまでメディアでは語られなかったエピソードも数多く収録。さらに中国・成都での撮り下ろしカットも多数掲載される。

発売イベントではカレンダー付き書籍も販売決定。2025年12月25日にはSHIBUYA TSUTASA（東京）、2026年1月には大阪・名古屋・福岡で開催される。

そのほか楽天ブックスやタワーレコード、・HMV&BOOKSや宝島チャンネル、蔦屋書店や紀伊國屋書店、[Alexandros] Online Shopなどではオリジナルしおり、ポストカードといった販売店別特典も用意される。

