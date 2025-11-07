フォーデン＆ベリンガムが復帰！ イングランド代表が11月のメンバー発表…A・スコットは初招集に
イングランドサッカー協会（FA）は7日、今月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ26欧州予選で盤石の戦いを見せているイングランド代表。アルバニア代表、セルビア代表、ラトビア代表、アンドラ代表と同居するグループKで開幕から無傷の6連勝を記録し、ここまで18得点無失点と攻守両面で一切隙がない。すでに8大会連続17回目の本大会出場が確定しており、現地時間13日のセルビア戦、および3日後のアルバニア戦は消化試合となる。
「素晴らしいパフォーマンスと結果により、非常に早い段階で、そして華々しく本大会の出場権を獲得できたことを嬉しく思う。しかし、今回もまた強いチームを選んだ」と語ったトーマス・トゥヘル監督。メンバーにはデクラン・ライス（アーセナル）やハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）ら常連組が名を連ねたほか、今シーズンのプレミアリーグで好調のボーンマスからアレックス・スコットが初招集となった。
また、ニック・ポープ（ニューカッスル）やアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）らが復帰を果たしている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ニック・ポープ（ニューカッスル）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マルク・グエイ（クリスタル・パレス）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アレックス・スコット（ボーンマス）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
▼FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
