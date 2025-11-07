ÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¡Örockin¡Çon sonic¡×¤ËÆüËÜ¥Ð¥ó¥É½Ð±é¡£¸·¤·¤¤À¼Â³½Ð¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã·ë¶É¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¡Örockin¡Çon sonic¡×¡£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬11·î6Æü¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Ð±é¼Ô¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡ÖÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ø½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê°Õ»Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢Ë®³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍÎ³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÎ³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë®³Ú¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ò1¤Ä¤À¤±ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢±ß°Â¤Ç¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºË®³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã·ë¶É¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø±é¤Îº¬ËÜ¤¬Ê¤¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¥í¥¥½¥Ë¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ï¤Þ¤ÀÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú²èÁü¡Û½Ð±é¼Ô¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡Ö¸ø±é¤Îº¬ËÜ¤¬Ê¤¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½¡×¤ÈÂê¤·¡¢2Ëç¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡Ö¿·¤¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥º¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤¬·èÄê¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤âµºÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¡£
¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢±ß°Â¤Ç¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºË®³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã·ë¶É¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø±é¤Îº¬ËÜ¤¬Ê¤¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¥í¥¥½¥Ë¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ï¤Þ¤ÀÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÍÎ³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¤¬½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»²²Ã¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¶Âç¸æ½êÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥»¥È¥ê¤Ç¹¶¤á¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï²¿¤«¤·¤é¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)