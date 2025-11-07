「困窮度が極まっている」世帯年収800万円・45歳女性が嘆く理由。夫の収入なしでは子育てできない現実
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
▼兵庫県在住、45歳女性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：派遣社員
・職業：事務職
・世帯年収：800万円
・家賃（住宅ローン）：5万円
・間取り：3LDK
・食費：6万円
・交際費：5000円
・電気代：1万5000円
・ガス代：8000円
・水道代：7500円
・車にかかる費用：5万円
・借金返済：7万円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「収入と支出のバランスが悪い。派遣社員なので、収入は全く増えない。物価が上がり続けているのに収入が上がらないから、困窮度が極まっている」
女性は離婚を検討しているそうですが、子どもを育てるには、現在の収入では全く足りないし、養育費をもらうことも難しいと言います。収入を増やすために仕事を増やせば、子育てが成り立たないと、思いを巡らせているそう。
「自分の個人的な支出は極力抑えるように努めている。食品はできるだけ安いものを選ぶようにしている」
また、水を使う時はこまめに止めたり、電源もこまめに切るようにしていると教えてくれました。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
離婚を検討しているけれど今回紹介するのは、兵庫県に住む45歳女性(既婚・子あり)の生活実態です。
個人的な支出を極力抑える厳しい家計の中、女性はどのように生活をやりくりしているのでしょうか。
