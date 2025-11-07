国民民主党の榛葉賀津也幹事長は、7日の会見で、国会改革の必要性を訴えた。

【映像】榛葉幹事長「国会改革をやっていかないと」発言の瞬間

高市総理が午前3時から予算委員会の答弁準備をしていたことへの感想を聞かれた榛葉幹事長は、「朝3時にレク始めて、総理が3時からなら事務方は1時半、2時から待機しているよ。これ体力持たないね。各国の首脳は朝一番何やるかと言えば安全保障や危機管理のブリーフィングなんだね。いま国際情勢がどうなっているか、安全保障環境がどうなっているのか。他方わが国は朝3時から答弁レク。これが日本の国会の現実だけど、こういったものを変えられるものは変えていかないといい仕事はできないよね。総理だって生身の人間だし、それを支えているスタッフ、官僚のみなさんは総理以上に神経使っていると思いますよ。国会改革をやっていかないと良い人材が集まらないね。質問通告のあり方含めて考える必要があるね。誰かをやっつけるような国会はやめないと」と訴えた。

さらに、国会改革の具体策について問われると「国会改革は政府、閣僚、与党を楽させるためではなく、より充実した中身のある議論にならないといけない。全閣僚座り続けている必要があるのかとか、いろいろな議論がありますね。ベストな解をみんなして議論するしかない。一度も答弁しない閣僚が朝から夕方まで座っているケースもある。私も防衛副大臣などやったが、あの時の野党自民党はこんなもんじゃなかったよ。あのときは官僚の政府参考人の答弁がなかったんです。全部政治家だったんです。あの時の質問通告はひどかったよ。『日米安保について、以上。問い合わせ不可』。だからやり返せという野党もいるかもしれないけど、私はそうではない。まったく非生産的だった。誰がやったか全部覚えているよ。名前言わないけど。これは改革していかないと良い議論ができない。あの時の野党自民党こそやっつけるための政治をやっていた」と語った。

木原稔官房長官は今回の質問通告について「前日6日の正午ごろにはすべて出されたものと聞いております」としている。（『ABEMA NEWS』より）