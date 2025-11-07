ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」（９日・両国国技館）の最終予選にあたる「Ｌａｓｔ Ｃｈａｎｃｅ Ｃｙｐｈｅｒ」が７日、東京・渋谷で行われ、男子のｈａｒｕｔｏ（本名・米沢脩斗（はると））が本大会への出場権を獲得した。

女子の日本勢は、Ｃｏｃｏａ（目黒恋杏（ここあ））の８強が最高で、予選突破はならなかった。

最終予選には２７か国・地域から男女計５３人が出場。男女のそれぞれ上位４人が本戦への出場権を得た。Ｃｏｃｏａは、勝てば出場権を獲得できる試合で、パリ五輪フランス代表のＳＹＳＳＹに敗れた。

２０歳のｈａｒｕｔｏは「ＢＣ Ｏｎｅは小さい頃から憧れた舞台。自分以外に本戦に出場する日本人の３人は『日本の顔』みたいな人たち。誰も自分が勝つとは思っていないだろうから、見返してやりたい」と語った。

「ＢＣ Ｏｎｅ」はブレイキンの世界最高峰のソロダンスバトルの大会とされ、２２回目の今年は、初めて国内で開催される。大会には、招待ダンサー男女各１２人に、最終予選を勝ち上がった男女各４人を加えた、計３２人が出場する。

▽Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌに出場する日本人選手は以下の通り。

■男子

・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ（半井重幸）

・ｈａｒｕｔｏ（米沢脩斗（はると））

・ＩＳＳＩＮ（菱川一心）

・ＨＩＲＯ１０（大能寛斗）

■女子

・ＡＹＵ（湯浅亜優）

・ＲＩＫＯ（津波古梨心）