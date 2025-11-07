両国で開催、ブレイキン世界最高峰大会にｈａｒｕｔｏ…最終予選で出場権「見返してやる」
ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」（９日・両国国技館）の最終予選にあたる「Ｌａｓｔ Ｃｈａｎｃｅ Ｃｙｐｈｅｒ」が７日、東京・渋谷で行われ、男子のｈａｒｕｔｏ（本名・米沢脩斗（はると））が本大会への出場権を獲得した。
女子の日本勢は、Ｃｏｃｏａ（目黒恋杏（ここあ））の８強が最高で、予選突破はならなかった。
最終予選には２７か国・地域から男女計５３人が出場。男女のそれぞれ上位４人が本戦への出場権を得た。Ｃｏｃｏａは、勝てば出場権を獲得できる試合で、パリ五輪フランス代表のＳＹＳＳＹに敗れた。
２０歳のｈａｒｕｔｏは「ＢＣ Ｏｎｅは小さい頃から憧れた舞台。自分以外に本戦に出場する日本人の３人は『日本の顔』みたいな人たち。誰も自分が勝つとは思っていないだろうから、見返してやりたい」と語った。
「ＢＣ Ｏｎｅ」はブレイキンの世界最高峰のソロダンスバトルの大会とされ、２２回目の今年は、初めて国内で開催される。大会には、招待ダンサー男女各１２人に、最終予選を勝ち上がった男女各４人を加えた、計３２人が出場する。
▽Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌに出場する日本人選手は以下の通り。
■男子
・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ（半井重幸）
・ｈａｒｕｔｏ（米沢脩斗（はると））
・ＩＳＳＩＮ（菱川一心）
・ＨＩＲＯ１０（大能寛斗）
■女子
・ＡＹＵ（湯浅亜優）
・ＲＩＫＯ（津波古梨心）