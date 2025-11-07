½°±¡Í½»»°Ñ¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¡¢°ÛÎã¤ÎÊ¿Æü£¹Æü´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¿³µÄ¡¡²ÝÂê»³ÀÑ¤Ç´±Î½ÈáÌÄ¡Ö¹ñ²ñÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñ²ñ¤Ï£·Æü¤«¤é½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££´Æü¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤«¤é£´ÆüÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁ´³ÕÎ½½ÐÀÊ¤Î½ÅÍ×¿³µÄ¡£½µÌÀ¤±£±£°Æü¤«¤é£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤â½°»²Í½»»°Ñ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü£¹Æü´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Î½ÅÍ×¿³µÄ¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Îº®Íð¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¹ñ²ñ¾¤½¸¤Î¤º¤ì¹þ¤ß¤¬¸¶°ø¡££²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°ÆÊÔÀ®¤Ê¤É¤Î½ô²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¾õÂÖ¤Ç¡¢´±Î½¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñ²ñÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¿´ÇÛ¡£¾å¼ê¤Ë¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡££·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎºØÆ£·ò»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¼óÁê¤¬¸áÁ°£³»þ¤«¤é¸øÅ¡¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò»ý¤Á¡¢Í½»»°Ñ¤ËÀèÎ©¤Ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç·ÐºÑ°ÂÊÝË¡¤Î²þÀµ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¡£¼óÁê¤Ï²þÀµ¤ò½ä¤ê¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÆüËÜ¤Î»Ñ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¡È²á½ÅÏ«Æ¯¡É¤È¤Î¼þ°Ï¤Î·üÇ°¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸á¸å¤ËÌîÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼óÁê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¼ÁÌä¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤ò°ú¤¡Ö»ä¤¬¡Ê¼«Ì±¡ËÁíºÛÁª¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ê¼Â¸½¤·¤¿¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾±»á¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤ËÎ©Ì±¤Î¸åÆ£Í´°ì´´»öÄ¹ÂåÍý¡Ê£±£¶¶è¡Ë¤¬Æ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿·Ð°Þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡Ö¼ê¤ò¹¤²¤ëÁ°¤Ë¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¸¡¾Ú¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Àè¤À¡×¤È¶¯µ¤¤Î¼óÁê¤ò¤¿¤À¤·¤¿¡£