Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第18話「WILD JOKER」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は11月9日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。

渇望と欺きの新展開

第18話では、強い“勝利への渇望”を胸に秘めた一人のウマ娘が登場。勝つために自らを捨て、すべてを欺き、海を越えてきた“道化”の物語が描かれる。タイトルの「WILD JOKER」が示す通り、予測不能な展開が期待されるエピソードだ。予告映像のナレーションはオベイユアマスター（CV：石上静香）が担当している。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメで、主人公オグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から第2クールが放送されており、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどでも順次配信中。