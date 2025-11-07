タレントのフワちゃんが7日、インスタグラムを更新。女子プロレス団体スターダムに入団したことを報告した。

フワちゃんは「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！」と書き出し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」とつづり、リングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。

「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と明かし、「成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と伝えた。

この投稿に「フワちゃんおかえりなさい！うれしすぎ、楽しみすぎます」「やったぁーーー フワちゃん復活 嬉しい」「フワちゃんがんばれ」「応援してるよ」「がんばれ〜！！」など、20分ほどで400件近いコメントが寄せられた。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（37）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。