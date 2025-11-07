「男女の友情なんてあり得ない！」友人の本音にたじたじ。不倫を止めて男友だちができたけど…【ママリ】

不倫カレと別れ、新しい出会いに心は弾むけど…

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。1つの人間関係が終わると、なぜか新しい出会いがあったり、思いがけない変化がおきたりすることってありますよね。特に自分にとってしんどい関係が終わった後というのは、なぜかポジティブな巡りあわせに背中を押される場合も。人の巡り合わせというのはどこでどんなことが起きるか分からないものです。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がいましたが彼は既婚者。S葉は自分でも「不毛だ」と分かっていながらM生との関係を断ち切れず過ごしていました。





ただ、S葉の部屋の隣りに引越して来たE原さんとの出会いによって、S葉は「自分を大事にしてもらえない関係は断ち切ろう」と決意し、M生との関係を終わらせます。しかし不倫だったとはいえ、S葉にとってM生は好きな人だったわけで、やはり別れは悲しいものに。そんな時、たまたま出張のお土産を持ってS葉を訪ねて来ていたE原さんがS葉を慰めてくれて…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

E原さんと「良い友だち関係」になれたと喜ぶS葉。しかしS葉のツライ恋を知っているFちゃんは「できればE原さんとS葉がうまくいけばいい」と思ってくれているようですね。恋愛関係だけは当事者同士のことなので、周りが盛り上げてもうまくいくことばかりではありませんが、Fちゃんのように友人を大事に思ってくれる人がいるのはありがたいですね。



1つの恋が終わった時、巡り合わせですぐに新しい恋が始まることもあります。一方で、心身が落ち着いてから新しいスタートを切る気力が湧いてくることも。恋愛の進め方は人それぞれなので、自分と相手の歩幅が合う「自分たちのペース」を大事にできるといいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）