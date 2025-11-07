泉ピン子、「生涯の推し」矢沢永吉とマンションエレベーターで一緒になって思わず口にしたこと

すっぴんでエレベーターに乗っていたら、推しが乗り込んできた。まるでTBSのバラエティ『モニタリング』のようだが、これは泉ピン子さんの実話。

自身のエッセイ『終活やーめた。元祖バッシングの女王の「ピンチを福に転じる」思考法』には、様々なピンチが描かれているが、「すっぴんのときにエレベーターで推しと会う」のもなかなかなピンチといえるのではないだろうか。

さて、住んでいたマンションのエレベーターにひとり乗っていると、「真っ白のGUCCIの短パンに、GUCCIの紐なしのスニーカーを履いた人」が入ってきて、ペットボトルの水を一本持って、「タタン、タタン」と足でリズムを刻んでいた。それが50年来の推しの矢沢永吉さんと知って思わずピン子さんがやったことは。

本物の永ちゃんが……

本物の永ちゃんが、エレベーターの中でも全身でリズムを刻んでいて。そのカッコいいことといったら！ そのマンションは、ジムが２階にあったので、「あ、２階で降りちゃう」って直感した途端、すぐエレベーターが２階に着いてしまったんです。

矢沢様が降りようとした瞬間、私は、なるべく平静を装って、「矢沢さん？」って声をかけました。すると、矢沢様は振り返って、「え？ ああ、ピン子さん。いつも楽屋見舞いをありがとうございます」と言ってくださった。私がずっと楽屋見舞いを贈っていたことを、覚えていてくれたんですね。嬉しかったけど、そのときに頭が真っ白になった私は思わず「私、太っていてすいません！ 今度コンサートを見に行くときは、必ず痩せていきます」と、訳のわかんないことを口走っていました（笑）。

それから、何度かすれ違ったり、エレベーターが一緒になったりしたんですけど、なぜか、矢沢様に会うときに限ってすっぴんで。それが３回ぐらい続いた頃から、外出するときは必ず入念にメイクをするようになりました。あるときは、そのとき飼っていたボスって名前の犬と近所を散歩していて、角を曲がったら、たまたま矢沢様に遭遇したこともあります。犬の名前は、矢沢様が「ボス」と呼ばれていることにちなんでつけたもの。私が「ボス！」なんて叫んだら、矢沢様が自分のことを呼ばれたと 勘違いしかねないでしょう？ それで、しょうがないから「これこれこれ！」なんて呼んで誤魔化しました（笑）。

矢沢様の誕生日の「最大の失敗」

最大の失敗は、お隣に住んでいることがわかってまだ１年に満たない頃の、矢沢様のお誕生日。朝の９時ぐらいに、家のドアの前にラジカセを置いてまあまあの音量で矢沢様の曲を流したことがあったんです。「お誕生日おめでとうございます。いってらっしゃいませ」という気持ちを込めて。そうしたら、気づいたときには、矢沢様は引っ越されたようで、隣の部屋は別の人が出入りするようになっていました（苦笑）。

コンサート？ もちろんコロナ禍前は必ず行ってましたよ。でも、アンコールの「止まらないＨａ〜Ｈａ」とか「トラベリン・バス」なんかのタオルを上に投げるのがお約束の曲で、タオルがうまく摑めなくて、前の席に落っことすようになっちゃって（苦笑）。この前は、３回ぐらい落として、拾ってくれた人に舌打ちされちゃった……。 周りに迷惑をかけたくないので、この先のライブはどうしたものか。ちょっと迷ってます。でも、「ライブに行くぞ！」となったら、自分磨きを頑張れるのが推し活だものね。あ、矢沢様のことを話していたらそれだけで元気出てきた！（笑）

【前編】「50年来の推しは永ちゃん」泉ピン子がタワマンに賃貸で暮らしたからこそ起きた「奇跡」