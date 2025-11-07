【BAMBI WATER】薄くても温かい！ホールド力抜群の最新ヒートインナー

“Quality Wear”ブランドとして人気の【BAMBI WATER（バンビウォーター）】から、冬にぴったりの新作インナーが登場。2025年10月28日（火）より各ECモールで発売中の『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、吸湿発熱素材を採用し、着た瞬間からじんわり温もりを感じる1枚。寒い季節を快適に美しく過ごせる注目アイテムです。

吸湿発熱素材で“＋3.4℃”のぬくもりを実現

『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、身体から発生する汗や湿気を吸収し、＋3.4℃(*2)の吸湿発熱効果を発揮。

薄く軽いのに、しっかり暖かいのが魅力です。吸湿性と速乾性にも優れており、汗をかいてもムレにくく快適。寒暖差のある冬の外出や通勤時でも、自然なぬくもりをキープしてくれます。

詰まりすぎないクルーネックと8分袖仕様で、首元まで暖かく重ね着にもぴったり。

*2.United Testing Service Co.,Ltdの試験結果による

特許技術で理想のシルエットをキープ

特許取得(*1)の「COMBINE製法」により、ノンワイヤーでも高いホールド力を実現。バストの横流れを防ぎつつ、厚みのある特殊パッドが下からしっかり支えることで、立体的で美しいシルエットをキープします。

ブラトップ特有の“カパカパ感”を解消し、ストレスフリーな着心地に。柔らかな肌触りと伸縮性抜群の素材で、ルームウェアとしても外出用インナーとしても活躍。

重ね着してももたつかないすっきりシルエットです。

*1. 特許第7671531号

軽やかに暖かく、冬をもっと快適に♡

『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、機能性とデザイン性を兼ね備えた冬のマストハブアイテム。価格は4,290円（税込）、カラーは万能なブラック、サイズはS～LLの4展開。

薄くても暖かく、着膨れしないからスタイルアップ効果も抜群。シリーズ累計400万枚を突破した信頼のブランドが贈る、新しい“冬の定番インナー”。外でもおうちでも、あたたかく美しい毎日を叶えます。