きょう午後、立山町総合公園でクマが目撃され、町は緊急銃猟を許可しました。



しかしクマは逃げ出して駆除には至りませんでした。緊急銃猟の許可は県内5例目で、立山町では初めてです。



長谷川大記者

「立山町総合公園付近でクマの目撃があったということで、猟友会が警戒にあたっています」



町によりますときょう午後0時50分ごろ、立山町野沢の立山町総合公園で屋内テニスコートの利用客がクマ1頭を目撃しました。

現場の公園はスポーツ施設に加えて散策の場などがあり、近くには住宅もあります。

クマはその後、やぶの中に逃げたとみられ、町の職員や猟友会が現地を調べ、公園や周辺の道路は捕獲に向けて封鎖されました。

そして目撃からおよそ2時間後の午後2時40分、クマが潜んでいる可能性が高くなったことから、町は緊急銃猟を許可しました。





猟友会は花火などで音を立ててクマを追い込み、駆除しようとしました。しかし追い込みの途中でクマは逃げ出したとみられ、発砲は行われず駆除には至りませんでした。立山町農林課 佐伯悦野課長「残念ながら緊急銃猟は今回は失敗したということです。われわれの役場の住民の方への注意喚起の放送の音であったり、パトカーの音であったりいろんな音によっていなくなってしまったのではないか」クマによるけが人はいませんでした。緊急銃猟の許可は県内5例目で、立山町では初めてです。このほかにも各地でクマの目撃が相次いでいます。富山市大沢野地域の大野に設置されたAIカメラでは、きょう午前1時ごろ成獣とみられる大きなクマがゆっくりと歩く姿が撮影されました。カメラの設置場所は大沢野小学校や大沢野総合行政センター近くです。この場所では先月14日以降、クマが相次いで撮影されていて今回で5回目です。またこちらは、富山市大山地域の中滝に設置されたAIカメラの映像です。きのう午後9時ごろに撮影されたもので、子グマとみられています。カメラがある場所の近く、富山市文珠寺ではクマによるとみられるカキの木の枝折れが見つかりました。最大限の警戒を続けてください。