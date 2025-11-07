７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９５円０３銭（０・２３％）安の４万１４８８円９２銭だった。

２日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち４割強にあたる１４８銘柄が下落した。

前日の米株式市場では、雇用情勢の悪化を示す民間企業の指標が発表されたことを受け、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、これまで株価が急上昇していた一部の半導体関連銘柄が大きく値下がりした。

個別銘柄の下落率は、前日に発表した２０２５年９月中間連結決算の内容が嫌気された味の素（１６・１９％）が最大だった。次いで太陽誘電（１６・１１％）、ローム（１３・４６％）の順に大きかった。

上昇率は、２６年３月期連結決算の業績予想を上方修正したリクルートホールディングス（１６・０９％）がトップだった。キッコーマン（１１・１７％）、マツダ（８・１７％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６０７円３１銭（１・１９％）安の５万２７６円３７銭だった。２日ぶりに値下がりした。株価が高い半導体関連株など「値がさ株」の影響を大きく受けた日経平均の下落率が、読売３３３に比べて大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１４・６０ポイント（０・４４％）低い３２９８・８５。