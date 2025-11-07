クマによる人的被害を未然に防ごうと前橋市は、カキの木を個人で伐採したり業者に依頼した場合、１本あたり１万円の奨励金を交付すると発表しました。

前橋市の富士見町や田口町など市内北部では、先月下旬ごろからクマの目撃情報や民家の庭先でカキの実が食べられる被害が３１件寄せられています。クマに出くわした場合、重大な事故につながる可能性があるとして市は、カキの木を個人で伐採したり業者に依頼した場合、１本あたり１万円の奨励金を交付することを決めました。

対象地域はクマの目撃情報があった赤城南麓の４つの地区と田口町など４町です。１世帯あたり３本までが上限で予算額は１５０万円です。

申請は農政課で受け付け伐採前後の写真が必要だということです。申請期間は７日から来年２月２７日までを予定しています。

また、中之条町でもカキやクリの木などの伐採費用を補助することを決めました。

町では伐採事業者の経費の２分の１、上限５万円を補助します。補助金は伐採の前後に農林課へ申請することで交付され、写真が必要です。

申請は今月４日から始まっていて、町では、伐採業者の紹介も行っています。