【義母のスパイ、正体は！？】ランチのお誘いにイラッ「忙しいからムリ！」＜第17話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第17話 さようなら、ツカサさん……
【編集部コメント】
ちょっと！ ちょっと！！ ちょっとーーーーー！！！ チヒロさん、それはいくら何でも自分勝手すぎやしませんか？ お義母さんとツカサさんの仲が良かったからって、1人で勝手に疑って、ツカサさんを裏切り者扱いして、一方的に関係を断つ……。そんなことを続けていたら、残りの期間もこの土地でうまくやっていけませんよ？ もう少し冷静に周りの人の気持ちを考えられるようにならないと……って、それができたら今の状況にいたっていませんよね……（ため息）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
