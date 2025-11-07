【義母のスパイ、正体は！？】ランチのお誘いにイラッ「忙しいからムリ！」＜第17話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？　愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。

第17話　さようなら、ツカサさん……



【編集部コメント】

ちょっと！　ちょっと！！　ちょっとーーーーー！！！　チヒロさん、それはいくら何でも自分勝手すぎやしませんか？　お義母さんとツカサさんの仲が良かったからって、1人で勝手に疑って、ツカサさんを裏切り者扱いして、一方的に関係を断つ……。そんなことを続けていたら、残りの期間もこの土地でうまくやっていけませんよ？　もう少し冷静に周りの人の気持ちを考えられるようにならないと……って、それができたら今の状況にいたっていませんよね……（ため息）。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙