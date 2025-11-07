全国高校サッカー選手権富山県大会は、決勝があす行われます。

全国大会への切符をかけて決勝に臨む、富山第一と龍谷富山の両チームを紹介します。



県内最多35回目の全国選手権出場を狙う富山第一。

ここまで3試合を戦い、21得点1失点で2年ぶりの決勝に進出しました。



攻撃の要は9番の藤田、どこからでも得点が狙えるストライカーです。

さらに11番の山田、今大会チーム最多の5得点をあげていて抜群の決定力を誇ります。

今年の富山第一は、高さのある守備陣も特徴です。

身長187センチの4番大川は空中戦にも強く攻撃でも守備でもキーマンとなる存在です。





富山第一 木下空キャプテン「冬の選手権に勝って、それで本当に富山県のチャンピオンを取り返すことになると思うので、絶対に勝ちたいです」一方、2年連続の選手権出場を目指す龍谷富山。ここまで4試合を戦い、12得点1失点で2年続けて決勝に進みました。攻撃の要は11番の宮岸。チーム最多の3ゴールを挙げている決定力のあるストライカーです。そして、10番の山田。正確なフリーキックが持ち味で今年6月の県高校総体決勝では富山第一から2得点を挙げました。守備では去年、全国選手権を経験している守護神の吉田。龍谷の守りの要となっています。そして、大会途中から臨時コーチとしてベンチで指揮をとるのが岩政大樹コーチ。「富一を倒す準備を倒すあと3日でしていきます」「2列目が大事よ2列目がそこそこそこ、とれるそう！」「それじゃまわらないって富一相手に！」鹿島アントラーズで選手や監督として活躍した元日本代表の岩政コーチの存在が選手たちの自信になっています。岩政コーチ「前年に勝ったチームは標的にされるわけで、その中でチャレンジャーの精神を忘れずによい試合出来ていると思う」山田凰太キャプテン「岩政さんが来てから、より戦術的にサッカーを全員が理解して試合に挑めることが多くなった。決勝では勝って2年連続の全国高校サッカー選手権出場を決めたい」前回大会、準決勝で富山第一を破り初の選手権出場を果たしたディフェンデングチャンピオンの龍谷富山。今年の県高校総体決勝でその龍谷富山に大逆転で勝利した県高校チャンピオンの富山第一。あすの決勝はチャンピオン同士で真の富山の頂点を決める対戦となります。注目の試合は、あす午後1時半からKNBテレビで実況生中継します。またKNBの公式YouTubeでもライブ配信します。決勝の様子は来週月曜日のエブリイでも詳しくお伝えします。