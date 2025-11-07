12月7日に告示される静岡県伊東市の市長選挙に11月7日、元伊東市長の小野達也氏が立候補を表明しました。

小野氏は市政の早期正常化と止まった政策を進めると決意を語りました。

【写真を見る】「今の暮らしをまず政策として支えなければならない」伊東市長選に元職・小野達也氏が立候補表明 新たな温泉事業の開発など訴え【静岡】

＜元職 小野達也氏＞

「今の伊東市政を正常化させるためには、その使命を果たすのは自分なんだというふうに、自らにもう一度問い直して、決断をした次第でございます」

12月に行われる伊東市長選に11月7日、立候補を表明したのは、元伊東市長の小野達也氏 62歳です。

小野氏は東京都出身で、2025年5月まで伊東市の市長を2期8年務めました。

小野さんは、▼市民への商品券支給や▼新たな温泉事業の開発など、経済や観光振興に力を入れていくと訴えました。

また、田久保真紀 前市長の学歴詐称疑惑による混乱で、市政が停滞したことについては市民生活に影響が出たとし、止まった政策を推し進めると語りました。

＜元職 小野達也氏＞

「一旦は（市政を）正常化して、そして今のくらしをまず政策として支えなければならない」「本来でしたら、もう議論が済んでいなければならなかったもの、これをまず取り戻していきたい」

伊東市長選をめぐっては新人3人が11月6日までに立候補を表明しています。

伊東市長選は、12月7日告示、14日に投開票が行われます。