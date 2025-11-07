à²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼á¥ê¥¿ÍÍÌò¤ÎÊ¿Àî·ë·îàÁ´ÎÏÄ¾É®¤Î¼«²èÁüá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥»¥ó¥¹ÇúÈ¯¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡¡2023Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«Ìò¤ò±é¤¸¤¿Ê¿Àî·ë·î(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£à¸ÄÀÅªá¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢Ê¿Àî¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¼«²èÁü¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤è¤í¤·¤¯Ê¿Àî¤Î¥µ¥¤¥ó¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡¢¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö»äÅªÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÁ´ÎÏ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹ÇúÈ¯¤Ç¤¹¤Ê¡×¡ÖÌ£¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ ¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£