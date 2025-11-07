¸µÀ¾Å´¤Î²Ï¸¶ÌÀ»á¤¬º£Ç¯8·î¤Ë»àµî¡¡¥ì¥ª¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×ÇØÉé¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤ÎÌ¾¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼
¡¡À¾Éð¤Ï7Æü¡¢Á°¿ÈµåÃÄ¤ÎÀ¾Å´¤äÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿²Ï¸¶ÌÀ¡Ê¤«¤ï¤Ï¤é¡¦¤¢¤¤é¡Ë»á¤¬º£Ç¯8·î15Æü¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤íÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£76ºÐ¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¾¦¹â¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È8¡£1968Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ë²£¼êÅê¤²¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£À¾Å´»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¡£69¡¢70Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿»þ´ü¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡££·£´Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¹¾Æ£¿µ°ì¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¡££·£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÌîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»280»î¹ç¤Ç41¾¡76ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦25¡£