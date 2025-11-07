県内はきょうも日差しが届いて、穏やかな一日になりましたね。



各地で紅葉が見ごろを迎えているなか、きょうは五箇山で撮影しました。



南砺市の世界遺産・菅沼合掌造り集落です。



青空に映えてきれいですね。



茅葺き屋根の合掌造りの家々と、紅葉で赤や黄色に染まる山肌のコントラストが美しかったです。



集落の人は「ことしは10年に一度の美しい紅葉だ」と話していました。



ことしは五箇山の合掌造り集落が世界遺産に登録されて30年です。





菅沼世界遺産保存組合 西満組合長「自然の山の紅葉と合掌造りの風景は僕らの宝として、いつまでも守っていきたいと思っています。 ぜひ、みなさん、この景色を見に来ていただけたら大変嬉しいと思います」訪れた人たちは、秋色に染まった山々と合掌造りの景色をカメラに収めたりベンチでひと息ついたりして、秋のひとときを楽しんでいました。石川県から「この建物の雰囲気と、この紅葉のコントラストは今しか楽しめないと思うので、来て良かったと思います」静岡県から「山の景色が素敵だし、空気が気持ちいいです」フランスから「とてもきれい。秋の色がたくさんあって、田んぼも合掌造りも素敵です」菅沼合掌造り集落の紅葉の見ごろは、今月中旬まで続く見込みです。そして、きょうは「立冬」でしたね。立冬は二十四節気のひとつで「冬が立つ」と書き、暦の上では冬が始まる日です。平野部で雪が降るのは、いつごろになりそうですか？きのう、気象庁から1か月予報が発表されました。北陸地方は、暖かい空気に覆われやすいため、気温は平年並みか高い見込みです。また、高気圧に覆われやすく、寒気の影響を受けにくい時期があるため、降水量は少なく、日照時間は多いでしょう。富山市の初雪の平年日は12月3日ですが、去年は12月8日、おととしは12月17日、その前の年は12月14日と近年は平年より遅くなる傾向があります。1か月予報からみて、今年も遅くなるとみられます。とはいえ、少しずつ季節は進んでいますね。「気温は高めの見込み」といっても、あくまで平年と比べてということです。朝晩の冷え込みも強まるので、体調管理には十分気をつけてください。