きょう正午前、山形県米沢市の温泉旅館で体長およそ1.2メートルのクマが緊急銃猟で駆除されました。

米沢市市民環境部 遠藤直樹 部長

「緊急銃猟については午前11時49分に発令をして、突入したときすぐクマがいましたので、発砲しましたから、同じ11時49分に発砲したということになります」

現場となったのは滑川温泉福島屋。200年以上の歴史をもつ老舗温泉です。クマは昨夜から館内に侵入していたとみられています。

記者

「こちら旅館の1階にある調理場に来ています。クマが食糧を求めたあとでしょうか、鍋や調味料などが床に散乱しています」

ふすまは破れ、室内は荒らされ、お膳は散乱、クマが荒らしたとみられるあとが生々しく残っていました。

滑川温泉 福島屋 笹木和夫 社長

「冷蔵庫は全部開けてるし、かなりひどい。今までもクマはいたんでしょうけど、こんなことはじめて、うちまで入り込まれたのははじめて。かなり怖かったです」

当時、旅館には経営者の家族が3人いましたが、けがはないということです。

きのう長野県大町市でも…

「網！網！」

クマ捕獲の一部始終をカメラが捉えました。

クマが出没したのはJRの駅近く。現場には警察のほか猟友会などが駆けつけ、麻酔銃を使用しました。

捕獲されたのは体長およそ50センチメートルの子グマでした。

現在、全国のクマによる人的被害はJNNの調査で死者は13人、けが人は206人。中でも多いのが秋田県です。

秋田県八峰町ではあした開催予定だったイベントが中止に…

八峰町 イベント担当者 細田祐次朗さん

「昨今、騒がれている秋田県のクマの出没状況によりまして、安全性をしっかり担保するという意味で中止させてもらいました。八峰町の大きいイベント、初開催ということで力をかけていた部分もありますし、非常に残念です」

こうした事態を受け、コンビニ大手のローソンではクマが出没している北海道、東北、北関東のおよそ100店舗にクマよけスプレーを配布しています。

人間の生活圏に次々と足を踏み入れるクマ。遭遇しないためにも、注意するべき「あるサイン」があるといいます。

それが、鳴き声です。

これは、今月3日に秋田市の住宅街で撮影されたクマ。猫のような鳴き声で、住宅の敷地内を徘徊しています。

岩手大学 農学部 山内貴義 准教授

「クマ自体は基本的に鳴かない動物だと言われている」

危険なサインは大人のクマではなく、親を呼ぶ「子グマの鳴き声」。

「メェメェメェ」

岩手大学 農学部 山内貴義 准教授

「子グマは甲高い音。犬みたいな、もしくは猫みたいな声で鳴いたりして、親を呼んだりすることが分かっています」

「ニャー、ニャー」

木にのぼりながら、猫のように鳴く子グマ。

岩手大学 農学部 山内貴義 准教授

「そういった声があると、母親は子グマを捜して、ちょっと必死になっているという状況」

子グマの近くには、必ず親がいるといい、子を捜す親グマと遭遇してしまうことも。

子連れの母グマは気性が荒く、子供を守ろうと普段より神経質で凶暴になる傾向あり、人を襲ってくる危険性があるということです。

もし子グマの鳴き声が聞こえたら、どうすればいいのでしょうか。

専門家によると、まず母グマを捜すこと。

母グマとの距離があった場合は、後ずさりしながらさらに距離をとって欲しいと話します

岩手大学 農学部 山内貴義 准教授

「母親と子グマの間に運悪く入ってしまうと、急に襲ってくる可能性がある。まずは様子をよくうかがってクマ撃退スプレーを用意したり、次の行動、リアクションを起こすのがやはり重要」