山形秘湯宿にクマ…クマとの遭遇を避ける“危険なサイン”とは
きょう正午前、山形県米沢市の温泉旅館で体長およそ1.2メートルのクマが緊急銃猟で駆除されました。
米沢市市民環境部 遠藤直樹 部長
「緊急銃猟については午前11時49分に発令をして、突入したときすぐクマがいましたので、発砲しましたから、同じ11時49分に発砲したということになります」
現場となったのは滑川温泉福島屋。200年以上の歴史をもつ老舗温泉です。クマは昨夜から館内に侵入していたとみられています。
記者
「こちら旅館の1階にある調理場に来ています。クマが食糧を求めたあとでしょうか、鍋や調味料などが床に散乱しています」
ふすまは破れ、室内は荒らされ、お膳は散乱、クマが荒らしたとみられるあとが生々しく残っていました。
滑川温泉 福島屋 笹木和夫 社長
「冷蔵庫は全部開けてるし、かなりひどい。今までもクマはいたんでしょうけど、こんなことはじめて、うちまで入り込まれたのははじめて。かなり怖かったです」
当時、旅館には経営者の家族が3人いましたが、けがはないということです。
きのう長野県大町市でも…
「網！網！」
クマ捕獲の一部始終をカメラが捉えました。
クマが出没したのはJRの駅近く。現場には警察のほか猟友会などが駆けつけ、麻酔銃を使用しました。
捕獲されたのは体長およそ50センチメートルの子グマでした。
現在、全国のクマによる人的被害はJNNの調査で死者は13人、けが人は206人。中でも多いのが秋田県です。
秋田県八峰町ではあした開催予定だったイベントが中止に…
八峰町 イベント担当者 細田祐次朗さん
「昨今、騒がれている秋田県のクマの出没状況によりまして、安全性をしっかり担保するという意味で中止させてもらいました。八峰町の大きいイベント、初開催ということで力をかけていた部分もありますし、非常に残念です」
こうした事態を受け、コンビニ大手のローソンではクマが出没している北海道、東北、北関東のおよそ100店舗にクマよけスプレーを配布しています。
人間の生活圏に次々と足を踏み入れるクマ。遭遇しないためにも、注意するべき「あるサイン」があるといいます。
それが、鳴き声です。
これは、今月3日に秋田市の住宅街で撮影されたクマ。猫のような鳴き声で、住宅の敷地内を徘徊しています。
岩手大学 農学部 山内貴義 准教授
「クマ自体は基本的に鳴かない動物だと言われている」
危険なサインは大人のクマではなく、親を呼ぶ「子グマの鳴き声」。
「メェメェメェ」
岩手大学 農学部 山内貴義 准教授
「子グマは甲高い音。犬みたいな、もしくは猫みたいな声で鳴いたりして、親を呼んだりすることが分かっています」
「ニャー、ニャー」
木にのぼりながら、猫のように鳴く子グマ。
岩手大学 農学部 山内貴義 准教授
「そういった声があると、母親は子グマを捜して、ちょっと必死になっているという状況」
子グマの近くには、必ず親がいるといい、子を捜す親グマと遭遇してしまうことも。
子連れの母グマは気性が荒く、子供を守ろうと普段より神経質で凶暴になる傾向あり、人を襲ってくる危険性があるということです。
もし子グマの鳴き声が聞こえたら、どうすればいいのでしょうか。
専門家によると、まず母グマを捜すこと。
母グマとの距離があった場合は、後ずさりしながらさらに距離をとって欲しいと話します
岩手大学 農学部 山内貴義 准教授
「母親と子グマの間に運悪く入ってしまうと、急に襲ってくる可能性がある。まずは様子をよくうかがってクマ撃退スプレーを用意したり、次の行動、リアクションを起こすのがやはり重要」