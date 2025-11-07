「エンジェルブルー」、ローソン限定オリジナルグッズ発売! 11月11日より
ローソンは、11月11日より全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)にて、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「エンジェルブルー」のローソンオリジナルグッズを販売する。
ラインナップは、描き起こしイラストを使った「フェイスマスコットキーホルダー」(各1,650円)、「ラメアクリルキーホルダー」、「バンスクリップ」。※コミック棚にて販売します。
○フェイスマスコットキーホルダー(全2種)
「フェイスマスコットキーホルダー」(全2種・各1,650円)
○ラメアクリルキーホルダー (ランダム全8種)
「ラメアクリルキーホルダー」(ランダム全8種・858円)
○バンスクリップ (全2種)
「バンスクリップ」(全2種・各1,540円)
(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．
(C)Lawson, Inc.
※画像は全てイメージです。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。
※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。
※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。
ラインナップは、描き起こしイラストを使った「フェイスマスコットキーホルダー」(各1,650円)、「ラメアクリルキーホルダー」、「バンスクリップ」。※コミック棚にて販売します。
「フェイスマスコットキーホルダー」(全2種・各1,650円)
○ラメアクリルキーホルダー (ランダム全8種)
「ラメアクリルキーホルダー」(ランダム全8種・858円)
○バンスクリップ (全2種)
「バンスクリップ」(全2種・各1,540円)
(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．
(C)Lawson, Inc.
※画像は全てイメージです。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。
※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。
※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。