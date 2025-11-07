ローソンは、11月11日より全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)にて、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「エンジェルブルー」のローソンオリジナルグッズを販売する。



ラインナップは、描き起こしイラストを使った「フェイスマスコットキーホルダー」(各1,650円)、「ラメアクリルキーホルダー」、「バンスクリップ」。※コミック棚にて販売します。

○フェイスマスコットキーホルダー(全2種)

「フェイスマスコットキーホルダー」(全2種・各1,650円)

○ラメアクリルキーホルダー (ランダム全8種)

「ラメアクリルキーホルダー」(ランダム全8種・858円)

○バンスクリップ (全2種)

「バンスクリップ」(全2種・各1,540円)



(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。