¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ä¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°£Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¤Î£¶Áª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÆ±µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÂÐÀ¤³¦¡×¤ÎÂç¶½¹Ô¡£ÆüËÜ¤ÎàÂç¾á¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°æ¾å¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î£µ·î¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Î¶½¹Ô¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£×£Â£Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤Ï²áµî¤Ë°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¼Âà¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö°õ¾Ý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥ÀïÅª¡£³Ú¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¡£Á°Àï¤Ç¤Ï¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òµ»½Ñ¤Ç´°Éõ¤·¤Æ¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥à¥í¥¸¥ç¥óÀï¤ËÂ³¤¡¢¥Ô¥«¥½»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹¶Î¬¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°Àï¤ÏÏ¢Â³£Ë£Ï¤¬£±£±¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È£Ë£Ï¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ç¤â·ë²Ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶½¹Ô¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÎÃæÃ«¤¬£×£Â£ÃÆ±µé£¹°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¤Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°Àï¤Ç£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£³¡á£Â£Í£Â¡Ë¤¬ºÆµ¯Àï¤Ç£³³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£³£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÄ©Àï¡££Ï£Ð£Â£ÆÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥é¥¤¥Èµé£±°Ì¡¦º£±Ê¸×²í¡Ê£²£¶¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÁÆ±µé£³°Ì¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê£³£°¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé£³°Ì¡¦Äé½ÙÅÍ¡Ê£²£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¡Ê£³£´¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¡£½ÙÅÍ¤ÎÄï¡¦ÎïÅÍ¡Ê£²£³¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê£²£³¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
