¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ËÜ²»¡Ö±äÄ¹£±£¸²ó¤ÏÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¡× ¥¥±¤â¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥¹¥ß¥¹¤é¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö£Ï£Î¡¡£Â£Á£Ó£Å¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢£×£Ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍø¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Àè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£»³ËÜÍ³¿¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤È°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç²¿¤È¤«Âè£·Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÂÇ·â¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡£Àª¤¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¥¥±¤â¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï£×£Ó£·»î¹ç¤Ç£²£¹ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢¥¥±¤¬£²£¸ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï»Ä¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂè£³Àï¤Î±äÄ¹£±£¸²ó¤Î»àÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤¿£±£¸²óÀï¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂà¶þ¤Ê£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤È¥¥±¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤»¤º¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¡Íø¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î£·£µ°ÂÂÇ¤è¤ê£²£²°ÂÂÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ï¼éÈ÷¤Ç¥¨¥é¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë£×£Ó¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤Þ¤¿°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£