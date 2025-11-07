日本高野連は７日、大阪市内で、今夏甲子園の運営委員会を行い、暑さ対策に関する結果報告を行った。

全４９代表校に運営に関するアンケート調査を実施し、５回終了時に設けられる「クーリングタイム」について、８４％が暑さ対策として「効果があった」と回答した。昨年より２％上昇。「体と精神を休められた」や「着替えの時間としてありがたかった」といった意見があった。

また、今大会は、過去２大会の出場校の声を参考に、これまでの冷房の効いたベンチ裏で５分間の休憩、ベンチで２分間の休憩、試合再開に向けた準備で３分のうち、ベンチ内休憩の２分をカットした８分で実施。この短縮について、「適切だった」が６８％、「８分でも長い」が１２％、「８分では短い」が１０％、「どちらとも言えない」が１０％だった。

そのほかにも、「ミーティングを行う時間がほしい」や「体が冷えるという選手がいた」、「クーリングタイムよりも、イニング間にベンチにいったん戻ったり、水分を取ったりする時間的余裕を作ってもらう方が負担減になる」といった意見も寄せられた。