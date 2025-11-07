凛々しい「秋田犬」富山市で姿の美しさなど競う催し 9日の開催を前に
堂々とした姿が魅力の秋田犬、国の天然記念物にも指定されています。
全国から集まる秋田犬が、姿の美しさなどを競う催しがあさって富山市で開かれます。
県内から出場する秋田犬と飼い主たちの挑戦をお伝えします。
威風堂々とした姿の秋田犬。
じっと前を見つめ、動きません。
日曜日に行われる展覧会の練習をしているのです。
本番1週間前の今月2日。
富山空港スポーツ緑地には県内に住む秋田犬16匹が集まっていました。
秋田犬の展覧会は走りやジャンプなどを競うものではありません。
秋田犬保存会が定める秋田犬らしさの基準に従って審査されます。
例えば、体格が立派か、頭のてっぺんが平らか、そして回りの雰囲気に流されずじっとその場で立っていられるかという忍耐力など15項目です。
これらの審査基準を基に特優と優秀で順位付けが行われます。
この日は飼い主とともに立ち姿などを練習していたのですが…
マイペースでつい座り込んだり寝てしまったりする犬が続出。
「ほら、たっちして」
Qこれ今どんな状況ですか
「全くやる気なし」
初めて見るテレビカメラを威嚇してしまう犬も。
今回が初めての出場という犬も。
「初めてです。練習ですかほとんどしていないです」
Q難しいこととかってありますか
「すぐこうやって座っちゃうことですね」
こうした展覧会は全国組織の秋田犬保存会が各地で開いています。
富山県支部はおととし発足し、県内での展覧会は去年から始めました。
堂々と見える筋肉をつけるため走り込みをしているというこちらの犬は。
「血統書名は越中力次郎、家名はさくさくですね」
3歳でオスの「さくさく」。
今回の展覧会で上位が期待されています。それには理由があります。
「お父さんと息子です。息子は今回チャンピオンとってもらうために頑張ってもらいます」
さくさくの父「かめを」はこれまで優秀な成績を収めてきました。
「7,8回はチャンピオン、若い時からずっととってきたんで」
家を訪ねてみると…そこには5匹の秋田犬が。
部屋の壁にはこれまでの賞状がズラリと並んでいます。
秋田犬保存会県支部 江本達哉支部長
「群馬展では83回84回85回と三連覇してますので、この辺は結構かっこいいかなと思いますけど」
「かめを」の後を継ぐ「さくさく」。
父譲りのきりっとした顔つきで最も高い評価「特優」を目指します。
最も美しい秋田犬を目指して。
あさっての展覧会には、全国から47匹が集まって競い合います。
展覧会はあさって午前9時から富山市の富山空港スポーツ緑地お祭り広場で開かれます。
一方で国の天然記念物である「秋田犬」の国内の飼育数は年々減少傾向で、愛好家たちは秋田犬の保存にも取り組んでいます。