高市首相は７日、衆院予算委員会に備えた勉強会を午前３時頃から首相公邸で行った。

歴代首相も早朝から勉強会は行ってきたものの、異例となる開始時間の早さに、首相の睡眠不足やスタッフらの負担を気遣う声が相次いだ。

首相はこの日、東京・赤坂の衆院議員宿舎を午前３時１分に出発した。公邸では首相秘書官と約３時間半にわたり、用意された答弁書に手を入れたという。

予算委では立憲民主党の中島克仁氏が「睡眠時間が足りないから寝てください」と注文を付け、同党の黒岩宇洋氏は、対応を迫られた秘書官や警護官（ＳＰ）らの負担増を指摘した。

首相は、宿舎のファクスは紙が詰まりやすいとし、「一読もせずに委員会に臨むわけにもいかず、答弁書ができあがる午前３時に公邸に行った」と釈明。「手伝ってくれた秘書官、ＳＰとドライバーの方には迷惑をかけた」と述べた。議員宿舎から公邸に引っ越す予定を問われ、「今、荷造りのすきがないどころか、睡眠時間もほとんど取れていない状況で仕事をしている」とも語った。

首相周辺は「初の予算委で気合が入っていたからこその対応だ。慣れてきたら変わるはずだ」と解説した。

この日の予算委では、午後の質疑の途中に１０分間の休憩が設けられた。初の女性首相となった首相に配慮して政府側が要望したため、予算委理事会で与党が要求して認められた。