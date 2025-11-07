Hi-STANDARDが、全3話構成のドキュメンタリー『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby-』のエピソード2を公開した。

本映像では、恒岡章の逝去を経て、横山健と難波章浩がHi-STANDARDとしてどのような道を歩んできたのか、また、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』がどのようにして生まれたのかが描かれる。

今回は、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたNOFXのファイナルツアーの模様を映し出す。このツアーは恒岡も生前参加する予定だったものであり、ZAXがサポートメンバーとして横山、難波に寄り添うツアーとなった。また、FAT MIKE（NOFX）と横山、難波の胸が熱くなるようなシーンもあるという。

なお、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』は11月26日にリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）