Hi-STANDARD、全3話のドキュメンタリー映像エピソード2公開 ZAXとともにNOFXのファイナルツアーへ
Hi-STANDARDが、全3話構成のドキュメンタリー『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby-』のエピソード2を公開した。
本映像では、恒岡章の逝去を経て、横山健と難波章浩がHi-STANDARDとしてどのような道を歩んできたのか、また、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』がどのようにして生まれたのかが描かれる。
今回は、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたNOFXのファイナルツアーの模様を映し出す。このツアーは恒岡も生前参加する予定だったものであり、ZAXがサポートメンバーとして横山、難波に寄り添うツアーとなった。また、FAT MIKE（NOFX）と横山、難波の胸が熱くなるようなシーンもあるという。
なお、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』は11月26日にリリースされる。
（文＝リアルサウンド編集部）